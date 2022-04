A juicio un hombre acusado de violar a una mujer a la que conoció por Tinder

El juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña celebrará entre el 28 de abril y el 3 de mayo el juicio por el que se acusa a un hombre de violar a una mujer a la que conoció por Tinder, una aplicación de citas. El fiscal pide seis años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual y otros dos años y ocho meses de cárcel por un delito contra la intimidad.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2020, casi un mes después de que los dos se conocieran por Tinder e intercambiaran mensajes en Instagram y Whatsapp. La Fiscalía explica que el 16 de agosto, a las 20.30 horas, ambos se encontraron “en las proximidades de un establecimiento de hostelería”, donde permanecieron hasta las 22.00 horas, cuando “decidieron dar un paseo”. Llegaron a un “merendero poco iluminado”, donde, detalla el fiscal, “comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas” sin penetración.

El hombre le propuso a la mujer mantener relaciones sexuales por vía vaginal pero, como él no tenía preservativo, ella le dijo “de forma clara y tajante que no quería, repitiéndoselo en varias ocasiones”, recoge el escrito de calificación. El acusado insistió y “la arrinconó contra una mesa” para penetrarla. La víctima siguió negándose, e incluso trató de empujarlo, “pero él no se separó de ella en ningún momento”.

La mujer se encontraba en “estado de shock” por lo sucedido. Cuando el hombre se alejó de ella, comenzó “a masturbarse” y le pidió que le grabara. El fiscal explica que la víctima se negó y, sin que esta se diera cuenta, el acusado “cogió su teléfono móvil y grabó la escena”. No consta que la haya difundido a terceras personas, aunque la Fiscalía pide en su escrito que se elimine del móvil. Todo termino cuando ambos se fueron del lugar al encuentro de las amigas de la mujer, que la estaban buscando. La víctima, en el momento de los hechos y según el fiscal, “presentaba un trastorno ansioso-depresivo”.

Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado seis años y seis de meses de prisión por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y comunicarse con ella por un periodo de diez años. Además, le acusa de un delito contra la intimidad, por el que pide dos años y ocho meses de cárcel, además de una multa de 5.301 euros, junto con la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros y comunicarse con ella por un periodo de cuatro años. También solicita expulsar de España al acusado cuando cumpla dos tercios de las penas de cárcel, no pudieron regresar al país en diez años, y una indemnización a la víctima de 18.000 euros.