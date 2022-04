Ciudad y mar: relación de impacto a juicio

Una pasarela para peatones y ciclistas entre A Coruña y Oleiros y una zona acotada para bañistas en O Parrote. El todavía presidente de la Xunta y nuevo líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se presentó en la ciudad el pasado 8 de abril con un puñado de proyectos en la carpeta de los que no tenía conocimiento ninguna administración local, entre ellos una infraestructura de conexión entre las playas de Oza y Santa Cristina sobre la desembocadura de la ría coruñesa y un área de baño en aguas portuarias del centro urbano. El anuncio de estos dos planes y de los demás desconcertó y molestó a los gobiernos de A Coruña y Oleiros y a todos los grupos municipales salvo el Partido Popular por no haber sido comunicados antes, y dio a los ciudadanos la oportunidad de ilusionarse con nuevos servicios.

Pero más allá de alimentar el poder de la imaginación, los proyectos de la pasarela y de la zona de baño dejan abiertas dudas urbanísticas, burocráticas, económicas y ambientales sobre las que caben juicios y debates. A este análisis se han prestado expertos de los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y el paisajismo consultados por este periódico que, apoyados en las imágenes e informaciones que hasta ahora han trascendido, manifiestan de entrada “respeto” por cada iniciativa sin dejar de expresar sus reservas.

Dos semanas después de los anuncios de Feijóo, la Xunta, tras justificar primero que no era necesario haber informado antes a A Coruña y Oleiros sobre las propuestas, ha comunicado que en los próximos días sí se reunirá con ambos ayuntamientos para abordar aspectos técnicos de cada una. Es en la decisión de la Xunta de haber avanzado los proyectos “sin coordinación institucional” o en el hecho de que no hayan salido de un concurso de ideas donde los especialistas concentran críticas. Cuestionan también, de acuerdo con las recreaciones virtuales e informaciones difundidas, el emplazamiento de la pasarela y reordenaciones urbanísticas en ambos márgenes de la ría, actuaciones prometidas por Núñez Feijóo para 2023, así como el diseño y la utilidad del área para bañistas de O Parrote, que el Gobierno gallego planifica para comienzos del año que viene y donde el Ejecutivo municipal prevé disponer ya algún servicio este verano.

Quien se expresa con más contundencia en su juicio es Plácido Lizancos, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que considera que los planes en la ría y en O Parrote son intervenciones “puntuales” a las que les falta su encaje en un “proyecto global” sobre la reordenación de la movilidad en la ciudad y su área de influencia más próxima: “Lo que contribuye a mejorar la movilidad metropolitana es bienvenido, pero no se puede limitar a crear un puente o una zona de baño. También es bueno todo lo que dulcifica la relación del mar con la ciudad, pero quizá estas propuestas son insuficientes y no apropiadas. No entro a valorar si son feas o bonitas; lo que es feo, poco estético, es el origen, su concepción, el procedimiento por el que alguien, una persona o una sola administración, detecta las necesidades de una ciudad”.

Esta valoración sobre “una falta de estrategia de conjunto” la comparte el arquitecto y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Cándido López, quien advierte “improvisaciones” en la elaboración de estos proyectos: “Oímos a las administraciones incidir en la necesidad de conservar, pero proponen construir. Sus actuaciones deben ser ejemplares, pero hacen inversiones como estas, ocurrencias no coherentes que se centran en el corto plazo sin pensar en la rentabilidad que se le puede dar a una infraestructura a largo plazo”.

Otros expertos proponen “calma” en los planteamientos y censuran la “precipitación” con que Feijóo, a pocos días de dejar la Xunta, presentó estos proyectos que repercuten en la relación de la ciudad con el mar. “Por las imágenes, las ideas no están mal, tienen un aspecto cuidado y razonable y no presentan ninguna barbaridad paisajística. Pero esta clase de infraestructuras son muy sensibles, tienen repercusión social y paisajística y tal como han sido expuestas evidencian algo grave, que las administraciones ni se hablan, que no hay mínima colaboración institucional, y eso tiene consecuencias en cualquier proyecto, sobre todo porque los concellos tienen competencias sobre planeamiento y eso es fundamental para que cualquier plan de este tipo llegue a buen término”, valora Fernando Agrasar, arquitecto y exdirector de la Escuela de Arquitectura.

Pasarela sobre la ría

La Xunta proyecta en la ría coruñesa una pasarela de 800 metros para uso peatonal y ciclista con cuatro conexiones, en As Xubias y la zona urbana de Santa Cristina primero y en el entorno del hospital y el paseo marítimo a la altura de la playa de Oza a medio plazo. Calcula un gasto de ocho millones de euros y, por ahora, está redactando los pliegos para sacar a concurso de forma simultánea la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. El diseño, promovido por la Fundación Ingeniería Civil de Galicia, resalta en un documento enviado a la Xunta que tiene un “impacto positivo y altera lo menos posible el aspecto actual”, pero no convence a los expertos. La entidad destaca que “se justifica adecuadamente la solución desde los necesarios puntos de vista, como ambiental, estético, funcional o constructivo”.

“Hay un problema de emplazamiento, del que depende el aspecto estructural. Es equivocado porque afecta a las dunas, al paseo marítimo de Oleiros y a las propuestas futuras de reordenación en As Xubias. No es problema de ordenación de la movilidad peatonal y ciclista en los dos márgenes, sino un problema paisajístico porque la pasarela está en la embocadura de la ría, el peor lugar desde el punto de vista paisajístico. Hay que dialogar con los ayuntamientos, que son competentes. Y me sorprende que ya esté hablando de licitación una administración que dice que hay que construir en ese lugar y no lo ha dialogado”, opina el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UDC Carlos Nárdiz.

Agrasar apostaría por llevar la pasarela a una zona “más próxima al puente de A Pasaxe, debajo o un lado”. “Aunque no sea un lugar tan lucido, sería una propuesta más sensata que humanizaría los entornos del puente”, añade. López también defiende “aprovechar los soportes en A Pasaxe para minimizar el impacto paisajístico”, plantea “entender la movilidad en un sentido metropolitano, no local” y se pregunta si conviene anclar la infraestructura en las dunas y en el ámbito de As Xubias en lugar de hacerlo en zonas con mayor tránsito de personas.

El presidente de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia, Roberto Costas, es partidario de que haya concursos, “no para todo”, y aprueba la idea de la pasarela pero duda del diseño de la Xunta: “Me parece arriesgado por el paso sobre la lengua de arena en un entorno tan delicado. ¿Es necesario hacerlo en esa parte de la ría?, ¿no sería mejor en un punto más comedido y a otra altura, de una forma menos llamativa?”.

Una visión más optimista sobre el proyecto la aporta Isabel Aguirre Urcola, premio nacional de arquitectura y exdirectora de la Escola Galega da Paisaxe, quien considera que la conexión “mejora las rutas peatonales, acerca la playa de Santa Cristina y evita parte del tráfico en el puente de A Pasaxe”. “El diseño que se ve en las imágenes es una línea simple y estética, no ostentosa y sin impacto negativo en el paisaje. Confío en que las administraciones asuman que es una solución muy buena, actual y necesaria”, argumenta, sin olvidar que el proyecto deberá contar con la aprobación del departamento estatal de Demarcación de Costas.

Baño en O Parrote

La Xunta prevé invertir más de tres millones de euros en la instalación de una estructura flotante en O Parrote destinada a los bañistas, una cantidad que se descontará de la prevista inicialmente por el Gobierno gallego para la compra de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo a la Autoridad Portuaria, cuyo importe era de 20 millones. El baño está prohibido en esa zona, pese a que en ella se refrescan algunas personas habitualmente en verano, y el Concello, en consenso con el Puerto, prevé habilitar en los próximos meses un área con balizas, socorrista y escaleras. En la propuesta de la Xunta los expertos apuntan carencias.

“Si se quiere crear una piscina, ¿cuánta gente se calcula que la usará en días de verano, decenas, cientos o miles? Si se plantea como un lugar de estancia y cerrado necesitará espacio para los socorristas, y aseos o lugares donde dejar la ropa”, se pregunta Agrasar. La arquitecta y profesora de la UDC María Carreiro cuestiona la utilidad de la inversión autonómica, que preferiría reorientarla a aspectos como el transporte público o el viario urbano: “No creo que sea algo que mejore la ciudad ni tenga demanda. En O Parrote hay más necesidades que crear un área de baño que igual usan unas pocas personas. Además, creo que hay muy poca conciencia sobre el mantenimiento después de la creación de una infraestructura. Véanse como ejemplo elementos de madera, que aquí también se propone”. Nárdiz recomienda que el área de baño, que liga a la reordenación de la fachada marítima, “no sea masiva y sí controlada”. “Hay que garantizar la calidad de las aguas en un espacio portuario como ese, que no es fácil, y separar usos de baño y de pesca”, añade. Y Costas vuelve a aplaudir la iniciativa aunque la considera incompleta y prevé que “entre su presentación y su ejecución habrá muchos pasos intermedios y características de la zona que ahora están sin definir”.

De nuevo es Aguirre quien celebra el proyecto de O Parrote, para el que también pide cooperación. “Dije hace muchos años que es un sitio bueno y especial para el baño que recupera una tradición y enriquece el paseo. La plataforma flotante es buena solución”, dice, sin dejar de aportar otros aprovechamientos en ese entorno: “Debería dársele uso a la zona de los arcos, los antiguos astilleros, quizá con aseos. Y estaría bien que se recuperase el transporte de pasajeros por lancha con Santa Cristina y Mera con un servicio periódico”.