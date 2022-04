“Na Coruña de agora somos máis ricos que nos 80, pero tamén máis aburridos”

A escritora coruñesa Blanca Riestra regresa a casa en dous aspectos. Por unha banda, volve ao sistema literario galego da man da editora Galaxia coa súa última novela, Aquí comeza o mar, premio Blanco Amor 2021. Por outra, volve ás raíces dentro da propia obra, na que percorre a Coruña dos anos 80, as súas luces, sombras, dualidades e singularidades. Unha cidade que abandonou na mocidade e coa que se reencontrou hai oito anos, e que hoxe volve explorar entre as páxinas do libro.

Volve ao sistema literario galego tras moitos anos publicando en castelán.

Si, pasei moitos anos fóra. Voltei hai case xa oito anos, e para min foi un movemento moi natural volver ao galego. Cando era nena e adolescente, empecei a escribir poemas en galego, que publicaba na revista da facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago. Logo marchei, paseime ao castelán, publiquei en castelán moitas novelas. Esta novela, Aquí comeza o mar, é sobre A Coruña, entón parecíame evidente que o tema pedía o galego. Espero sacala tamén en castelán. Estou moi agradecida e contenta, porque o sistema galego ten a particularidade de que é moito máis libre. O sistema castelán está moito máis presionado polo mercado, creo que o sistema galego, polas súas características, se presta máis á individualidade e aos experimentos. É un sistema no que hai de todo, pero é moi acolledor coas iniciativas excéntricas e experimentais. Non temos máis que mirar a historia da literatura galega. Eu síntome moi ben tratada. Creo que este libro está a ter unha recepción moi boa, e pode ser que noutro sistema máis comercial, menos excéntrico non acontecera.

Despois de tantos anos fóra, como é a Coruña que atopa á súa volta e que recolle na novela, respecto á que deixou atrás?

Eu cando volvín recuperei as amizades da adolescencia. Na novela lembro moito o final dos 80, que na Coruña foi unha época esplendorosa, tamén porque coincidiu coa miña mocidade. Os 80 na Coruña foron un tempo de revolución cultural, no literario e no musical. Había unha vitalidade e un sentido do humor incribles. Era a época do final da movida, que en Coruña foi especial, moi diferente á de Vigo. En Coruña había o que chamabamos Atlantismo, unha movida moito máis empapada polas correntes británicas, un pouco máis sinistra que a de Vigo, que era máis lixeira e humorística. Todo iso desaparecera, quedaba moita xente facendo cousas, pero a cidade cambiara moitísimo. A Coruña, co tema da chegada de Inditex, cambiou. É moito máis rica, pero os cartos o impregnan todo, tamén o xeito de mirar a realidade. Somos máis ricos, pero moito máis aburridos.

Que aconteceu coa memoria daquel movemento cultural, que quedou un pouco esvaecido cando se fala da identidade coruñesa?

A verdade é que se fan cousas puntualmente. Hai uns anos tivemos a sorte de que o día das letras galegas fora adicado a Lois Pereiro; Xosé Manuel Pereiro fai cousas moi interesantes, a Fundación Luis Seoane fixo hai uns anos o das Memorias do óxido, houbo exposicións sostidas polo Concello… pero pasaron moitos anos, moitos morreron e outros continuaron coa súa vida, e iso quedou agochado. Moitos dos grandes poetas aínda en activo en Galicia pertenceron a esa xeración, na que estaban o propio Lois, Pilar Pallarés ou Xabier Seoane. Queda en activo moita xente interesante que agora son grandes clásicos. Moitos dos grupos da época tamén están voltando. Hai pouco estiven nun concerto de Os Resentidos, tamén está Radio Océano, Viuda Gómez fixo un concerto este ano no Garufa, aínda que é verdade que é unha pena que as novas xeracións non teñan coñecemento de todo o que houbo.

É a cidade un personaxe máis de Aquí comeza o mar, alén dun mero escenario?

Si, clarisimamente. É un percorrido tamén dende os anos 80 ata agora. Falo un pouco desa cidade tan rara na que vivimos, porque A Coruña é un sitio moi raro, construído sobre o mar. É esa sensación de inestabilidade, de que o que hai debaixo do chan tira de nós. Eu penso moito nesa desaparición de tanta xente de entón, que foi quedando polo camiño por temas de saúde ou excesos. De todos os xeitos, sen falar dos 80, a cidade ten un contido de autodestrución considerable, que xa existía moito antes. Esa cidade portuaria, de tascas, de personaxes excéntricos, de moito alcolismo. Tratei un pouco de repescar eses personaxes da mitoloxía coruñesa, poetas, pintores, músicos, ou simplemente os tolos das rúas.

Nese percorrido que fai para entender a cidade, apela á súa memoria como segunda capital do Franquismo. Como reflicte esa outra realidade?

A Coruña é unha cidade contraditoria. Dende outros lugares de Galicia considerouse sempre unha cidade pija. Hai unha sociedade ben, burguesa, afín ao franquismo, que contrasta cunha vida social que albergaba xente completamente revolucionaria, que fixeron cousas moi ligadas ás vangardas. Falo dese contraste da vida diúrna e da nocturna, que era todo o contrario. A Coruña ten varias facetas que se opoñen, e, en moitos casos, conviven. Moita xente que fixo cousas máis interesantes eran fillos dos anteriores.