La Xunta prevé que el año que viene esté construida ya la pasarela que unirá la zona de As Xubias con la playa de Santa Cristina. La iniciativa se basa en una propuesta de la Fundación Ingeniería Civil de Galicia (FICG), que fue liderada por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y catedrático de Estructuras de la Universidade da Coruña, Santiago Hernández. Hasta llegar al diseño que presentó la Xunta de la pasarela, la fundación descartó, primero, que el puente pudiese hacerlo con un solo vano, es decir, sin apoyo intermedio, por su alto impacto en una zona “de gran calidad ambiental”, según recoge la propuesta. De este modo, se desecharon las ideas de hacer una pasarela en arco, con tirantes o colgante. Esta obra contará con financiación Europea, al acogerse a los fondos Next Generation.

“En conjunto constituye un espacio sensible a la incorporación de nuevos elementos, como la infraestructura que se plantea, ya que deberían tener un impacto positivo y alterar lo menos posible el aspecto actual. Este es el planteamiento con el que se ha llevado a cabo el proceso de diseño de la pasarela peatonal y ciclista”, afirma la propuesta de la fundación, que opta por una pasarela de banda tesa, con dos tramos de unos 150 metros cada uno y un ancho de 4,5 metros para acoger una vía peatonal y ciclista. En el estudio tipológico en el que se decidió cuál sería el mejor diseño, los redactores del documento explican que es una solución “utilizada habitualmente en entornos de parques urbanos o cauces fluviales”, entre ellos, en Yumetsuri (Japón), en Cuenca, en la ciudad búlgara de Plovdiv y en el lago Hodges, en California.

“Es una estructura que requiere únicamente un tablero de muy escaso canto, en torno a 30 centímetros y, por ello, su impacto visual es prácticamente nulo, constituyéndose como una cinta que discurre entre ambos extremos”, describen los redactores. Esta opción deja atrás la pasarela en arco de dos vanos y la de la pasarela atirantada con mástil intermedio, porque, aunque menos que las de un solo tramo, su impacto visual es “considerable”.

“En el extremo de Santa Cristina contará con una rampa y la pila intermedia estará constituida por cuatro columnas que soportan el capitel de apoyo del tablero. Dichas columnas poseen caras curvas que aportan dinamicidad visual y proporcionan carácter escultórico al diseño”, incluye el proyecto.

Sobre la pasarela en arco de un solo vano dice que requeriría alturas de entre 43 y 50 metros, que crearían “un impacto visual muy importante”. Sobre la alternativa de la pasarela colgante, que se necesitaban alturas de 37 metros, por lo que contrastaría “con la ausencia de construcciones en el lado de Santa Cristina” y no concordaría “con el entorno del otro borde”. En el caso de la pasarela con tirantes, el problema tampoco no se solucionaría, ya que habría que construir torres con alturas de unos 60 metros, el doble de altas que las ya descartadas.

Esta pasarela forma parte de un proyecto más amplio, que incluye la prolongación del paseo marítimo de A Coruña hasta Oza, de forma compatible con la modificación puntual del plan general que está tramitando el Concello para este ámbito; también la conexión con la AC-12 en As Xubias, con la zona más urbana de Santa Cristina; con el paseo marítimo de A Coruña y, a medio plazo, con los accesos a la ampliación del hospital.

La Xunta defiende que la zona de la actuación carece de “protección ambiental” y que, por ello, se puede realizar solo con la autorización y con los informes de las autoridades competentes en medio ambiente y patrimonio natural. “Por la información que manejamos ya, esa zona no tiene ninguna figura de protección ambiental”, señalaron ayer fuentes de la Consellería de Infraestruturas.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, sin embargo, se posicionó en contra de la construcción de la estructura al entender que no es el adecuado “porque es el de mayor afección paisajística, ambiental y patrimonial del ámbito” y también porque “afecta a un sistema dunar, a un pazo catalogado y a la zona más sensible de la ría”. La alcaldesa, Inés Rey, sin embargo, mantiene una postura más conservadora, al menos, hasta que los técnicos de la Xunta mantengan una reunión con los municipales para explicarles el proyecto, una cita que se fijará en los próximos días. Antes de la licitación del concurso se producirán estos encuentros, con el objetivo de que los concellos se sumen a sus propuestas. La Xunta cuenta con que el proyecto deberá contar con las pertinentes autorizaciones sectoriales y defiende “que la intervención tiene un impacto mínimo” y que los informes de viabilidad con los que cuenta ya el proyecto “descartan la afección ambiental y patrimonial y que se toman como referencia infraestructuras parecidas construidas en otras zonas de España y del mundo”.

La alternativa del paso inferior en A Pasaxe, una idea ya ejecutada en otros países

La asociación Mobi-liza apuesta por aprovechar el puente de A Pasaxe para hacer un paso inferior que esté habilitado para ciclistas y para peatones. Pone como ejemplo las intervenciones en el puente del canal Pannerdensch, en los Países Bajos y el puente Adolphe, en Luxemburgo. La asociación de ciclistas considera que esta obra sería mucho menos costosa —el presupuesto estimado de la pasarela de As Xubias a Santa Cristina es de ocho millones de euros— que la proyectada y, sobre todo, sin impacto ambiental, toda vez que el puente ya está hecho y solo habría que añadirle un paso inferior. “Se aprovecharían los pilares, restando el impacto medioambiental que supondría la colocación de nuevos pilares”, explican los miembros de la entidad. Esta alternativa no se contempla en las propuestas del estudio de la Xunta.