“Independientemente del lugar, la desintegración de partículas radioactivas sigue su curso”

El investigador del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidade da Coruña Manuel López-Vicente ha recibido una ayuda del Environmental Radioactivity Research Network Center (ERAN) para estudiar varios efectos ambientales derivados del accidente de la central nuclear de Fukushima.

¿Cómo comenzó en este proyecto de estudio de los efectos del accidente de Fukushima en el medio ambiente?

En 2015 estuve haciendo una estancia posdoctoral en Japón de cinco meses y después volví al año siguiente durante un par de semanas. Allí me integré en una línea de investigación que ya estaba en marcha, en el grupo de Yuichi Onda, en la Universidad de Tsukuba. En Japón hay muchas plantaciones forestales, que no son bosques naturales. Cuando hubo el accidente de la central nuclear hace ya más de diez años se generaron muchas partículas radioactivas que, de normal, no nos las encontramos en la naturaleza. No es lo mismo el combustible nuclear, que es un producto que genera el ser humano a partir de minerales, que la radiación de los accidentes de Chernóbil, de Fukushima o la de las bombas nucleares. En esas explosiones se generan nuevas partículas que son radioactivas, entre ellas el Cesio 134, el Cesio 137, el Plomo 210 o el Yodo 131. Cada uno de estos isótopos tiene una vida media diferente.

¿Qué significa?

Que no se desintegran todos al mismo tiempo. Los que desaparecen muy rápido son menos importantes a la hora de estudiar la contaminación porque en cuestión de horas, días o semanas van a desintegrar, pero hay otros que permanecen en el medio ambiente hasta cientos de años y esos son los que nos interesan, los que contaminan las zonas y no permiten que sean habitadas. El grupo de Yuichi Onda tiene muchas parcelas de monitorización de la radiación que queda en el medioambiente. Estas partículas radioactivas quedan fijadas en la estructura de las partículas más finas del suelo, en trocitos de vegetación, de modo que, cuando hay un episodio de lluvia, la escorrentía arrastra esas partículas y eso provoca que se concentren en una zona o que se dispersen, pueden pasar las dos cosas. Los isótopos se meten en las capas profundas del suelo, las raíces de las plantas absorben esos isótopos y se integran en la estructura de la planta, en el tronco, en las ramas... Cuando las hojas nuevas se caen vuelven a poner contaminación en la parte superficial del terreno. Es un proceso dinámico, que va evolucionando con el tiempo.

¿Y qué hacía en ese proyecto?

En la zona de exclusión hay una plantación forestal y estuvimos evaluando la efectividad de ocho prácticas diferentes de descontaminación. En otra zona, que está un poco más lejos y que está habitada, porque los niveles de contaminación son asimilables por las personas, se hace seguimiento del transporte de esas partículas que son muy pequeñas y es donde el isótopo está más cómodo. El Gobierno de Japón hace un seguimiento de cuál es el destino de las partículas contaminadas en varias zonas del país. La tarea que yo hago es crear modelos matemáticos para generar mapas a partir de medidas puntuales en el campo. Al final, el resultado de mi trabajo son unas tablas con números y unos mapas.

Cuando pensamos en radioactividad lo primero que se nos ocurre es un pez con tres ojos y daños irreparables, ¿los árboles que estudian tienen estas señales?

Las dos especies que más se suelen plantar en las zonas en las que trabajamos son las variedades japonesas del ciprés rojo y del cedro. Cada especie de ser vivo tiene una capacidad diferente de soportar los niveles de radiación. Si las partículas radioactivas se integran en la estructura de un ser vivo ocasionan un daño muy serio. La radioactividad es un proceso al que no le afecta ni la presión ni la temperatura ni las reacciones químicas. Una vez que la partícula se integra en el tejido va a causar daño sí o sí. ¿Hasta qué punto? Pues depende de la cantidad, de su vida media y de la velocidad a la que sale.

¿Las partículas generadas en Fukushima se han alejado de su área de influencia o están acotadas en un radio cercano?

Nosotros nos centramos en el transporte en distancias que no son muy largas porque estudiamos el transporte generado por la lluvia. Cuando llueve, el agua se concentra en ríos y da lugar a la redistribución dentro de la cuenca hidrológica, una vez que llega al mar, ya se encargan otras personas de estudiarlo.

¿Las muestras con material radioactivo, las procesan en A Coruña o no salen de Japón?

Las recogen personas que trabajan para empresas que contrata el Gobierno de Japón. La monitorización se hace en universidades y empresas de allí y se analizan en Japón con unos sensores. Cada isótopo cuando se desintegra tiene una firma característica que nos permite saber cuánta radiación hay en un determinado lugar.

¿Es una colaboración solo para este año o es a largo plazo?

La financiación es anual y es continuación de un proyecto que ya estaba iniciado. En este caso estudiamos las plantaciones forestales, pero en otra ocasión podemos estudiar, por ejemplo, plantaciones de arroz. Otra colaboración que tiene este grupo de Yuichi Onda es en un campo de soja, que se abandonó porque está en una zona contaminada, pero se está estudiando porque no se comporta del mismo modo el suelo forestal que el agrícola. Las técnicas matemáticas que usamos son las mismas pero, en función de la zona de estudio, potenciamos más modelos de transporte, medidas puntuales, variables...

¿Estos modelos sirven para prever cómo se comportarán los isótopos si hay otro accidente nuclear?

Es para predecir el transporte de las partículas de suelo contaminado, porque el proceso de desintegración radioactiva va a seguir su curso independientemente de lo que pase en el suelo, lo que cambia es la ubicación del contaminante. Si conocemos bien la topografía de la zona, su clima, sus cambios, sí que podemos crear modelos de transporte, que nos sirven también para estudiar la erosión del suelo no contaminado, porque la erosión no cambia por que el suelo esté contaminado.