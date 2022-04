El Concello analiza si prorroga las licencias de las terrazas de María Pita que expiran este año

Este año finaliza el periodo de dos décadas que el Gobierno socialista de Francisco Vázquez concedió en 2002 a las licencias otorgadas a los hosteleros de la plaza de María Pita que instalaron terrazas cubiertas en sus establecimientos. Otro Ejecutivo del PSOE deberá decidir ahora si prorroga ese plazo o si, por el contrario, termina con su vigencia y aplica otra regulación. Pero el Gobierno local lleva casi un año sin determinar qué va a hacer con estas terrazas: en junio pasado, ante la inminencia del fin del periodo, admitía a este periódico que no tenía planes concretos sobre el futuro de las instalaciones acristaladas situadas frente al Palacio Municipal; casi un año después, en ese 2022 límite, reconoce que sigue “estudiando” la situación.

La decisión del Concello respecto a estas terrazas podría quedar reflejada en la nueva ordenanza reguladora, cuya redacción se anunció a finales del año pasado para, entre otras novedades, recoger el uso de las plazas de aparcamiento como espacio autorizado para instalar mesas y sillas de hostelería, para lo que se abrió una consulta pública. Respecto a las terrazas de María Pita no se avanzó nada entonces y los empresarios de la plaza que tienen estas instalaciones —algunos desde hace justo veinte años— no han recibido ninguna comunicación sobre sus licencias, como ha confirmado a LA OPINIÓN. El Gobierno local no concreta si la vigencia de los permisos, que figuraba en la ordenanza de terrazas de 2002 pero no en la modificada en 2013, ha expirado ya o lo hará a lo largo de este año o a su conclusión.

En la actualidad hay once terrazas cubiertas en tres de los cuatro lados de la plaza de María Pita, algunas de las cuales tienen un módulo no acristalado acoplado a la parte que sí tiene cristal en los laterales y el techo. Otros negocios tienen terrazas en la calle sin ningún tipo de protección. Gran parte de los hosteleros han hecho alguna reforma en sus instalaciones a consecuencia del desgaste que el paso del tiempo y la climatología han causado, como se puede apreciar en las bases, a las que les faltan baldosas o elementos, y en algún punto más elevado.

El Concello concedió hace veinte años licencias de larga duración a estos hosteleros para que pudieran mantener su actividad y compensar los gastos que suponían las propias terrazas, a las que por cuenta propia dotaron de mobiliario, luz, decoración e incluso calefacción. Algunos empresarios gastaron alrededor de 120.000 euros en estas instalaciones, gasto que asumieron en colaboración con una empresa de bebidas cuyos productos han servido en exclusividad durante las dos décadas de explotación.

Diseño discutido

Las terrazas de María Pita fueron durante algún tiempo motivo de discordia por su diseño, obra de quien en 2002 era arquitecto municipal, Antonio Desmonts. Al principio se colocaron catorce, una de ellas destinada a oficina de turismo municipal, pero en 2009 se eliminaron dos al dejar de ser usadas por los locales de hostelería a los que correspondían y más tarde se retiró la de uso turístico. A los cinco años de su instalación se produjeron desperfectos, por lo que los vecinos y la oposición municipal propusieron su supresión. Los hosteleros se negaron y alegaron que las terrazas les proporcionaban el 75% de sus ingresos fuera de la temporada veraniega y el 80% de las consumiciones en los establecimientos de menores dimensiones.

Las discusiones sobre la estética de estos elementos llevaron en 2008 al Gobierno local del PSOE y el BNG a encargar al arquitecto Alejandro Zaera una propuesta de nuevas terrazas para la plaza. Dos años después se dio a conocer la idea, que consistía en cubrir las mesas y las sillas con telas con forma de velas. El proyecto no fue finalmente llevado a la práctica y las terrazas originales continuaron en la plaza, donde los establecimientos hosteleros que abrieron en los años siguientes instalaron mesas y sillas sobre el pavimento sin disponer de esa protección.