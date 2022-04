La plataforma cultural KmC de Estrella Galicia regresa a escena con un ambicioso programa musical con 27 conciertos en tres plazas de A Coruña durante esta primavera.

Las céntricas plazas de Josep Sellier, Campo da Leña y Azcárraga serán el escenario de esta serie de conciertos que amenizarán los fines de semana de la ciudad desde el 30 de abril hasta el domingo 3 de julio.

Allova, Lora, Ale, Félix Arias, Elman, Astrogirl, Silvia Penide, Hexany, Audrä, Sokie, Adhara & Ritman, Carolina Rubirosa, Color & Confusion, The Nunzia’s Rock Band, Crimson & Clover, True Mountains, En casa del herrero, Los Mecánicos, Ángeles Dorrío, Greasy Belly, New Orleans Trío & Stardust Trio, Muskat Rumblers, Chekan, Carlos Childe, Madame Bird, Rockers go to hell y Marián Ledesma & Tinaquero Brothers han confirmado su participación en esta iniciativa.