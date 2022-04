El streamer Ibai Llanos, que no necesita presentación en las felices edades que aún no hacen la declaración de la renta, ha tenido un detalle para con el Dépor. Tras recordar a exjugadores, pidió “respeto” y prometió: “Volveréis a Primera. Y si no volvéis a Primera, no os preocupéis, ayudaremos”. No tenemos la menor duda de que puede hacerlo, pues, además de gran capacidad de convocatoria entre las huestes prepúberes, es socio de Piqué, lo que da un camino estratégico hacia Rubiales y Riad. Ahora bien, ¿ayudar a cambio de qué? Tememos que el ínclito comunicador, en proceso de crear su propio imperio de e-sports, haga a nuestro equipo local una oferta que no pueda rechazar, y que en un club de ademán centenario arraigue, sibilino,el meme y el TikTok. Lendoiro soñó con un Riazor hasta el mar, un “centro de peregrinación”. ¿Soñará Ibai con campeonatos de LOL a rayas blancas y azules? Cuidado.