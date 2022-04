Los promotores del polígono de As Percebeiras, entre los que la inmobiliaria Metrovacesa tiene la participación mayoritaria, negociaron con el Concello y la Xunta la nueva ordenación presentada para esta iniciativa, que incluye una torre de veinte plantas en lugar de la de catorce que figuraba en el diseño presentado en 2020. Fuentes conocedoras del proyecto explicaron a esta redacción que la nueva propuesta es “el resultado de la interacción constante con las administraciones en general”, aunque las únicas con competencias en esta materia urbanística son la municipal y la autonómica.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró el pasado miércoles que el Gobierno local no tiene conocimiento de esta propuesta y que no emitirá un juicio sobre ella hasta que no la examine. El proyecto mantiene, según las fuentes consultadas, el volumen de edificabilidad del diseño de 2020, que superó la evaluación ambiental a la que fue sometido por la Xunta, mientras que el Concello no llegó a emitir un dictamen sobre esta cuestión.

La edificabilidad había sido reducida en ese diseño con respecto a la planteada en 2017, cuando los entonces propietarios del suelo presentaron un plan que preveía tres edificios de 16 plantas, otros tres de 13, 11 y 9 plantas y varios más de menor tamaño.

El diseño elaborado ahora como alternativa al de 2020, que todavía no ha sido dado a conocer, “mantiene la filosofía y disposición espacial de todo el conjunto”, en referencia a la distribución de los edificios para que permitan el tránsito peatonal hacia el grupo María Pita y la contemplación del mar. La torre de veinte plantas incluida en el proyecto es calificada como un “elemento singular”, ya que la normativa del plan general impide superar las ocho alturas salvo que los promotores lo justifiquen de forma adecuada en un punto del polígono. El incremento de la altura de ese inmueble, del que se detalla que será “esbelto” aunque se desconoce en qué lugar de los terrenos se ubicaría, tendría por finalidad “poder bajarla en otros sitios de la actuación más sensibles”.

A esa torre la acompañarían un bloque de dos plantas frente al Millennium y otros siete de ocho alturas, por lo que el número total de inmuebles sería de nueve, frente a los doce que figuraban en el diseño de 2020. En aquella propuesta aparecían ocho edificios de ocho plantas, uno de once y otro de catorce, así como otros dos, de cuatro y tres alturas.

Además de las administraciones que deben autorizar el proyecto, los promotores tratan ahora de recabar las opiniones de otros agentes sociales relacionados con la iniciativa, como asociaciones de vecinos, culturales, instituciones económicas y educativas, así como colectivos ecologistas.

Para ello pusieron en marcha una encuesta que, según detallan, será solo el punto de partida de un amplio proceso de participación social sobre As Percebeiras. El objetivo de esta actuación es “recabar todas las iniciativas que puedan mejorar el proyecto para hacerlo más inclusivo y sostenible, tanto a nivel medioambiental como social”, según explicaron los propietarios de los terrenos.