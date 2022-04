El calendario laboral de A Coruña para 2022 reserva todavía algunos festivos que muchos coruñeses podrán disfrutar como días no laborales. Si nos fijamos solo en los festivos locales veremos que uno ya ha quedado atrás -el 1 de marzo, Martes de Carnaval- y para el otro habrá que esperar al 7 de octubre, día de la festividad del Rosario, patrona de la ciudad. Ambas son las fechas elegidas por el Consistorio coruñés como festivos locales dentro del calendario laboral de A Coruña para 2022 pero los ciudadanos de A Coruña no tendrán que esperar hasta octubre para disfrutar de un día no laborable pues a lo largo del año hay otros ocho festivos estatales y cuatro autonómicos.

El calendario laboral de A Coruña para el año 2022 consta, así, de catorce festivos en total --ocho de carácter estatal, cuatro autonómicos y dos locales-- y cinco ya han quedado atrás, que son los siguientes: 1 de enero: Año Nuevo (festivo nacional) 6 de enero: Reyes (festivo nacional) 1 de marzo: Martes de Entroido (festivo local) 14 de abril: Jueves Santo (festivo autonómico) 15 de abril: Viernes Santo (festivo nacional) ¿PRÓXIMO FESTIVO EN A CORUÑA? Por delante quedan, por tanto, otros nueve días no laborables, de los cuales los primeros en llegar serán los tres festivos autonómicos que todavía están por venir. Consulta a continuación cuáles son los próximos festivos en A Coruña: 17 de mayo: Letras Galegas (festivo autonómico) 24 de junio: San Juan (festivo autonómico) 25 de julio: Santiago Apóstol (festivo autonómico) 15 de agosto: Asunción (festivo nacional) 7 de octubre: Virgen del Rosario (festivo nacional) 12 de octubre: Día de la Hispanidad (festivo nacional) 1 de noviembre: Todos los Santos (festivo nacional) 6 de diciembre: Día de la Constitución (festivo nacional) 8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada Concepción (festivo nacional)