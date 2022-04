Hace ya siete años que Unión Coruñesa concurrió por última vez a unas elecciones municipales, ya que tras no haber obtenido representación en el Concello, su creador, Carlos Marcos, optó por no volver a intentarlo. Pero esto no parece ser suficiente razón para un hombre que en los últimos días se pasea por el centro de la ciudad luciendo una camiseta de las empleadas para realizar propaganda electoral de esa formación. A pesar de que la mayoría de las personas son remisas a exponer públicamente sus preferencias políticas, este ciudadano no solo lo hace, sino además por una opción que permanece hibernada desde hace años. Eso sí que es fidelidad a las siglas.