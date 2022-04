María Casares, o exilio vai por dentro

A María Casares actriz, a María casares exiliada e a María Casares que quedaba nos adentros conviven en harmonía en A impaciencia por vivir, a biografía ilustrada do mito do cine francés que a editora Bululú xa levou á librerías con motivo da celebración do centenario do seu nacemento. Un volume no que volven xuntar esforzos e destrezas a escritora María Canosa e a ilustradora Bea Gregores, que xa mesturaran cores e pluma, o ano pasado, na biografía gráfica que exploraba a vida e a obra de Emilia Pardo Bazán, e que agora, en A impaciencia por vivir, afondan na vivencia dunha figura da que todo queda por contar e que pouco se asemella á da condesa.

“Hai un fío condutor, si: son dúas mulleres vencelladas á Coruña, moi talentosas e con carácter, pero con circunstancias moi diferentes”, conta María Canosa, encargada dos textos que acompañan ás imaxes. Ao recibiren a encomenda, autora e ilustradora empapáronse con rigor do universo María Casares, a través de biografías, propias e alleas, que as axudasen a comprender o papel máis importante que desempeñou a intérprete: o da súa propia vida. “Para nós, súa autobiografía foi un punto de referencia moi importante para coñecela, porque ela conta a súa vida desde o seu punto de vista. Foi unha descuberta”, asegura María Canosa.

Unha viaxe na que, dende os textos e as imaxes, puideron coñecer a unha María Casares íntima e sensible, lonxe (ou diferente) do retrato da muller poderosa na que transmutaba cando subía ao escenario. “Chamoume moito a atención a súa sensibilidade, agochada debaixo desa imaxe de muller forte. Estaba unida á Coruña por un fío moi finiño, por ese medo que tiña de regresar. Como se tivese medo a que todos eses sentimentos lle caesen enriba e puidesen esmagala”, reflexiona Canosa.

A pegada do exilio e o desarraigo na súa personalidade e legado é outro dos puntos clave nos que se centra A impaciencia por vivir, que percorre xunto a Casares os seus padecementos internos, a relación co seu pai, o político Santiago Casares Quiroga, co que tivo que exiliarse tralo estoupido da guerra, e o seu idilio co filósofo Albert Camus, considerado o amor da súa vida.

Tamén o seu vínculo coa cidade, que non volveu visitar dende que marchou cara o exilio sen billete de retorno pero que sempre lembrou con agarimo e sentimentos contraditorios. “Hai quen pensa que ela non quería volver á Coruña porque estaba desligada. Todo o contrario: ela tiña unha dor tan grande que lle custaba só o pensar en volver. Vivía no paradoxo de marchar fóra e tardar en ser recoñecida polo acento español que tiña, pero despois ía a Bos Aires e tiña un forte acento francés. É curioso como cambia o xeito de nos ver segundo dende onde nos miren”, reflexiona María Canosa.

O universo interior da actriz ocupa grande parte das reflexións do volume, que aporta unha visión diferente a das biografías e retrospectivas que se centran na súa vertente profesional, desviando o foco dos misterios dos seus adentros. Un enfoque no que ambas, autora e ilustradora, acordaron orientar a adaptación gráfica.“É unha marabilla como Bea Gregores é quen de ver a sensibilidade e plasmala despois nos debuxos. Bea soubo debuxar esa parte case etérea de María Casares como se fose unha néboa; a néboa galega que tanto lembraba”, ilustra Canosa.

Tamén a ilustradora e autora do tratamento gráfico do libro, Bea Gregores, coincide neste punto. “As biografías adoitan caer en centrarse de máis no ámbito profesional, no que a figura traballou e triunfou. Unha cousa que me encanta de traballar con María Canosa é que ela se centra máis no íntimo, na emoción”, aprecia Gregores. É así que, en A impaciencia por vivir, conviven dúas María Casares: a de fóra e a de dentro. “Hai unha maría forte e apaixonada polo seu traballo, que é a que se proxectou. Eu quixen centrarme máis nesa voz chea de tristura, sensibilidade e nostalxia coa que fala do seu pasado, que pasou por dous exilios e perdeu ao amor da súa vida”, narra Gregores.

Súa foi a tarefa de levar a tinta e cores o retrato dunha muller mil veces filmada e fotografada, e de plasmar, con ollar renovado, unha vertente menos estudada ou comentada da súa historia. Unha encomenda para cuxo tratamento gráfico se apoiou na grande paixón da vida de Casares: o teatro, que sempre definiu como a súa verdadeira e única patria. “Plantexei o libro como un teatro. Empeza cun telón aberto, nun teatro no que unha María Casares maior comeza narrando a súa vida, e pasamos con ela por todas esas etapas: dende a súa infancia á súa adolescencia, ata a súa morte. Ao final, o telón pecha. Gustaríame que se entendese o libro como un teatro, que se abre e pecha unha vez rematado”, propón.