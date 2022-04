Recuerdos de una vida plasmados sobre el papel

“Tiene mucho mérito lo que han hecho”, manifestó ayer Juanjo Castro, coordinador adjunto del Área de Envejecimiento Activo de Afundación, sobre las cinco personas que ayer presentaron los libros que escribieron a lo largo de 2021 sobre sus vidas. La iniciativa, que se denomina Historias vividas y se desarrolla por segunda vez, aunque la tercera edición ya está en marcha, es de Afundación en colaboración con la empresa EnVita. Tras un año de trabajo condicionado por las restricciones para las actividades en común impuestas por la pandemia, los cinco participantes presentaron ayer ante sus familiares y amigos las obras que recogen las experiencias de toda una vida.

Castro explicó que el objetivo de esta actividad es hacer una “mirada retrospectiva” a las vidas de quienes escriben los libros, pensar en el legado que dejan a sus familiares y recibir su ayuda en este proceso, así como adiestrarse en el uso de las nuevas tecnologías.

La sede de Afundación acogió una charla entre los cinco autores de los libros con Susana Mouzo, coordinadora de Historias vividas, en la que cada uno de ellos expuso lo que había supuesto tomar parte en esta experiencia. “Nunca se me pasó por la cabeza escribir un libro”, confesó Santiago Carballido, quien explicó que comenzó a hacerlo para su hija pero que al final lo hizo también pensando en él mismo. “No digo que mi mujer me engañó, pero quien se apuntó fue ella”, señaló Manuel Rodríguez-Gigirey, para quien el libro le sirvió “apara recordar un montón de cosas”.

“Este libro está hecho con amor”, manifestó Teresa Feliz, quien indicó su marido había fallecido cuando nacieron sus nietos y sintió la necesidad de contarles su vida, por lo que animó a escribir un libro de este tipo a las personas que se encuentren en la misma situación. “Ya tenía algo escrito sobre la familia”, admitió la viguesa Elena Carracelas, la única de los participantes que no reside en A Coruña, quien agradeció que se les fijase un plazo para terminar el libro “porque si no, no lo habría terminado”. También comentó que este trabajo fue “enriquecedor” la labor de recopilación de la información sobre su familia, en la que surgieron “emociones, algunas buenas y otra no tanto”.

“Me lo propusieron y me pareció perfecto”, reconoció María del Carmen Mosquera, quien también expresó su satisfacción por recordar lo que ha vivido y sentirse “feliz de presentar mi vida a mis hijos”. “Descubrí historias de familiares que no conocía y retomé contactos con amigos a los que les había perdido la pista y me aportaron recuerdos”, dijo Santiago, quien no dudó en afirmar: “Fui feliz en la vida, sobre todo por los amigos que tengo”.

“Para mí la satisfacción fue terminarlo”, admitió Manuel, ya que continuamente apreciaba que “faltaban cosas por incluir”, a lo que Santiago apuntó: “Lo acabamos porque nos dijeron hasta aquí llegamos”. “Descubrí que mi mente está bien porque me acuerdo de todo”, se felicitó Teresa, quien aseguró que en el libro contó hasta su luna de miel.

Época anterior

“Me gustó mucho contar cosas de una época anterior, porque fueron muy diferentes”, destacó María del Carmen, cuyos hijos y nietos se alegraron mucho al ver el libro. Para Elena, la investigación que realizó fue satisfactoria porque su familia “estaba muy deslavazada y su historia mal contada”, por lo que detalló que tuvo que preguntar a sus hermanos e incluso visitar organismos.

“Estoy orgulloso del libro como si fuera un hijo”, proclamó Santiago, quien pretende además rehacerlo con ayuda de su hija y quien expuso la curiosidad de que al recordar el pasado le vinieron a la memoria “olores y sabores de la infancia”. Cuando Manuel advirtió que este libro servirá a sus autores dentro de unos años si no tienen “la memoria tan fresca”, Santiago le replicó en tono jocoso: “Habla por ti”, mientras que Teresa manifestó emocionada: “Lo más importante que he conseguido es la felicidad”.