Dende que a Xunta de Galicia anunciou a construción dunha pasarela sobre a bocana da ría do Burgo foi diario o goteo de reaccións e artigos nos medios. Non sorprende o posicionamento contrario ao emprazamento por parte da Escola de Arquitectura, o Colexio de Arquitectos, etc., pois a proposta da Xunta parte dun erro metodolóxico básico: non fixar obxectivos a perseguir nun marco territorial amplo (ría); non avaliar outras localizacións antes de abordar a tipoloxía estrutural máis acaída; non dialogar cos axentes implicados.

As imaxes virtuais da proposta de pasarela da Xunta bastan para deducir algunhas características técnicas, levando á conclusión de que os impactos visuais e medioambientais van implícitos á elección do emprazamento, de xeito que ningunha tipoloxía estrutural pode amortecelos. Tentar reducir o impacto paisaxístico mediante o deseño estrutural leva a un paradoxo: canto máis liviá sexa a imaxe pretendida, maior será a afección medioambiental da construción (para que unha alfombra flote é necesario tensala nos estribos cunha cimentación voluminosa que compense o esforzo: nas estruturas o ingrávido sempre ten truco).

Ademais, calquera pasarela apoiada na punta da barra de Santa Cristina obriga a un percorrido que atravesa a totalidade da duna. Córrese o risco de repetir erros que case estragaron o seu valor ambiental. A maiores, a pendente e anchura da pasarela comportan outros problemas de funcionalidade non alleos á elección do emprazamento.

Coñecemos moito dos proxectos de pontes no Arco Ártabro. Menos sabemos das pasarelas peonís e ciclables na ría do Burgo ideadas ao longo dos últimos quince anos. Revisar varias delas abre algunha das preguntas fundamentais:

¿Deben conectarse centros de actividade e asentamentos a ambos lados ou os paseos marítimos que delimitan o borde da auga? A pasarela debe pinchar terra apuntando aos seus atractores, ou coser distribuidores/colectores de percorridos ao nivel da auga? En resumo: pinchar ou zurcir?

Simplificando para o caso da ría do Burgo, pinchar dentro de terra permite vincularse aos grandes eixos metropolitanos. Porén, desaténdese o bordo da auga e son numerosos os entronques conflitivos e de difícil continuidade. A alternativa, zurcir as beiras, comporta transformar eses paseos lineais en percorridos de malla: son máis os camiños a escoller. Pola contra, nalgúns puntos esixe determinar as ordenacións urbanísticas e completar os paseos.

Na anterior disxuntiva subxace un maniqueísmo conceptual: ¿As mobilidades brandas deben acompañar ás arterias viarias como amortecemento gradual destas nos bordos? ¿Ou deben formar unha malla autónoma e superposta á das vías motorizadas, como no tecido de cadros do quilt escocés? Polaridade útil para debater, insuficiente para unha realidade mestiza.

De que emprego da mobilidade branda estamos a falar? ¿Unha pasarela para o lecer, ou que resolva as necesidades cotiás de percorridos confortables, seguros e eficientes? ¿É posible dar cun mesmo percorrido que satisfaga demandas ás veces tan diverxentes?

O concurso Europan, que no 2015 tivo como tema a ordenación da beira coruñesa da ría, foi ocasión para que algunhas propostas considerasen unha pasarela. Algunhas delas buscaron a punta de Santa Cristina.

A gañadora optou por conectala co apeadoiro das Xubias, inequívoca aposta polo zurcido dos bordos, tiña ese equilibrio entre as beiras do que adoece a da Xunta. A simetría equiparaba o núcleo das Xubias de Abaixo coas instalacións de Santa Cristina: parella complementaria que suporía unha transformación radical do rol deste núcleo no lecer da ría. O hándicap da diferenza de cota coa avenida da Pasaxe se resolvía cun funicular, cuxa lectura urbanística debe interpretalo como extensión da pasarela (aquí xa sería pinchar). A combinación de pasarela e medios mecánicos era tamén a opción doutra proposta que levaba o cruce da ría ao embarcadoiro na traseira do Materno. Ambas comparten os inconvenientes de apoiarse na barra de area.

Outros concursantes propuxeron un paso acompañando á ponte da Pasaxe, un deles retomando a pasarela colgante baixo o tableiro, que nestes días volve á actualidade. É o emprazamento que máis doadamente suma as vantaxes viarias de pinchar e zurcir, ao conxugar o enlace (que non continuidade) dos paseos marítimos de ambas beiras co acompañamento da principal vertebración e confluencia dos movementos pola ría. Ser a única pasarela sen apoios dálle unha vantaxe no impacto ambiental, inalcanzable nos restantes emprazamentos.

O proxecto do Ministerio para a ampliación da ponte reserva en cada lateral da superficie 6,3 metros para ciclistas e peóns. Porén a conexión coa cota do paseo é moi deficiente no lado coruñés e inexistente no de Oleiros. Solución elocuente das dificultades para conciliar as mobilidades brandas con interseccións e tridentes viarios: serio risco de pinchar en óso.

Existe un último grupo de emprazamentos nos que unir os paseos cunha pasarela produce un zurcido que vai máis aló de mero by-pass. Aparece outro xénero de potencialidade que o olfacto urbanístico debe detectar. Son os puntos de conexión que fan da ría o espazo público central porque activan ámbitos periféricos dunha beira como destino e espello recíproco da oposta.

En 2016 un TFG da Escola de Camiños propuxo unha pasarela entre o parque da antiga Cros e o do Seixo. ¿Con esa conexión poderíamos dicir que un parque de Oleiros e outro de Culleredo pasarían a compoñer un único espazo verde, coa ría como lagoa central? Astuta lectura da simetría, que conecta ámbitos de uso equivalente, facendo de dous un máis interesante (1+1 non daría 2; senón un mellor). Esta proposta revela que tamén hai necesidades de conectividade máis adentro da ponte da Pasaxe.

O custo deste proxecto non chegaba aos dous millóns de euros. Se a Xunta vai investir oito no cruce da ría, teñen que concentrarse todos nunha única pasarela?

Outra oportunidade semellante, barallada nalgúns traballos académicos, dáse entre a proa do recheo da Pasaxe e A Fábrica de Perillo. Aquí é moi prometedora a xeometría fluída de conexión entre ambas beiras. A comunicación coa cota da avenida da Pasaxe é neste punto a máis favorable e xa conta cun viaduto ata o carril bici metropolitano. O parque que o planeamento en tramitación baralla para esta parte do recheo suxire unha relación de complementariedade co equipamento de Perillo e o inicio da praia. É posible acadar Santa Cristina sen interferir co areal.

Son varios os emprazamentos interesantes para unha ou varias pasarelas, amplo o abano de persoas, actividades e lugares aos que se podería atender, diversas as teclas urbanísticas que é posible tocar. Por aí debe comezar o deseño.

Jorge Cao Abad foi director da área municipal de Espazo Público e Mobilidade e Xoán Mosquera Muíños foi asesor da Concellería de Rexeneración Urbana, no Concello da Coruña durante o anterior mandato