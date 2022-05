Bicicletas de competición o eléctricas, objetivo de los ladrones

Doce del mediodía. Una céntrica plaza de la ciudad. Bullicio. Tráfico. Comercios llenos. Un vecino deja su bicicleta durante unos minutos atada a un banco. Suficiente para que desaparezca. Nadie ve nada. Denuncia y a esperar que el vehículo llegue a alguna tienda de segunda mano, taller o a la comisaría. Esta escena pertenece a Antonio Abarrategui, pero podría ser contada por cualquier otro vecino de la ciudad que haya sido víctima de un robo. La Policía Nacional informa de que no ha habido un incremento de hurtos de bicicletas si se compara con 2019, antes de la pandemia, pero sí destaca que la mayoría de denuncias son por objetos “de gran valor”. Los ladrones buscan bicicletas eléctricas o de competición. “Son objetos fáciles de mover y fáciles de vender”, detallan fuentes municipales.

Algunas tiendas de la ciudad también son conscientes del problema. “Vienen clientes a decirme que les han robado la bicicleta y traen fotografías, pero nosotros aquí no compramos”, explica João Assunçao, que opina que lo que está pasando “es algo grave”. “La culpa no es de quien roba sino de quien compra”, sentencia, y lanza un aviso a tiendas de segunda mano para que “se pidan facturas” que acrediten que es el propietario quien vende la bicicleta. “Hay clientes que me han dicho que vieron sus bicis a la venta en otros establecimientos”, recuerda.

Fuentes policiales también aconsejan “guardar el ticket de compra y el número de serie” para poder identificar el vehículo en caso de que aparezca, aunque no es lo habitual. Muchos robos se realizan “por las noches”, ya que los delincuentes están “menos expuestos”, apuntan desde el 091, pero también hay hurtos a plena luz del día, como el vivido por Abarrategui, que ha recorrido talleres y tiendas de segunda mano para dejar imágenes y datos sobre su bici eléctrica, que sigue sin aparecer. El precio de estos vehículos oscila entre los 900 y 1.800 euros.