La costa coruñesa recibe de vez en cuando la visita de animales que habitualmente no frecuentan las costas, como delfines u orcas, pero no es fácil ver ejemplares de la especie que fue avistada ayer, ya que dos nutrias se dedicaron a disfrutar del buen estado del mar en la zona de Os Pelamios. Resulta más fácil verlas en los ríos, por lo que algunas veces han sido descubiertas en la ría de O Burgo. Su presencia es una muestra de la buena calidad de las aguas, ya que estos animales rechazan los entornos contaminados, en los que no hay el alimento que buscan. Su baño en la costa coruñesa indicaría que, al menos en ese punto, el mar tiene unas condiciones aceptables.