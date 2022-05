Un vistazo al ‘Atlántico’ de Xoel López

Atlántico salió a la luz en abril de 2012 para dar paso a un nuevo Xoel López. Un punto y aparte de su anterior etapa con Deluxe. Nuevos sonidos que en su día no todos entendieron pero ahora, mirado con la perspectiva que concede el paso del tiempo, cualquiera puede reconocer la magia de esos temas. Aquella publicación, los viajes del artista y el impacto que el álbum tuvo en otros músicos forman parte del libro Atlántico. El disco de la libertad de Xoel López, escrito por el periodista musical Javier Becerra, que se publica hoy. “A mí este disco me impactó mucho cuando salió. Supuso un cambio de registro e incluso emocional de Xoel. Un cambio que no fue muy bien entendido e, incluso, fue rechazado”, comenta el autor.

Horas y horas de conversaciones se plasman en esta publicación. El escritor y el cantante viajaron juntos a hace diez años para recordar cómo nació Atlántico, pero también cómo sobrevivió. “En la escena indie había mucho prejuicio y la gente no lo disfrutó como tenía que hacerlo. Antes, Xoel estaba marcado por influencias británicas y de repente añadió sonidos latinoamericanos, folclore, bachata, tango, habaneras...”, explica Becerra, que reconoce que la idea de hacer este libro “llevaba mucho tiempo flotando” en su cabeza. Xoel y él trabajaron durante el último año y medio para crearlo. “Fueron 50 horas de entrevista. Descubrí lo mucho que curran los artistas. Fue mucho trabajo”, revela. El disco empezó con el cambio de aires del artista coruñés, que viajó a Argentina para emprender una nueva aventura. Recorrió América de Norte a Sur. Un sinfín de historias que se colaron en sus canciones. “Me gustaba tanto el disco que pensé que iba a crecer con el tiempo. Hoy le gusta a todos los fans de Deluxe y Xoel”, detalla. Pero en aquel 2012 no encajó tan bien. “El público no lo pilló”, sentencia. Pero, en sus entrevistas, Becerra notaba que el álbum había calado en muchos artistas. “Recuerdo que en las entrevistas que hacía, a todos los músicos les flipaba Atlántico. Fueron los primeros en apreciar ese disco”, añade. Compañeros de profesión que también tienen su sitio en las páginas de este libro. Vega, Iván Ferreiro, Nacho Vegas, Zahara, Jorge Drexler o Bunbury explican cómo les impactó el disco de Xoel. El prólogo lo firma Guille Galván, de Vetusta Morla, y el epílogo es obra de Álex Díez, líder de Los Flechazos y Cooper. Pura casualidad. “Pedí opiniones de Atlántico a muchos artistas, pero hubo dos textos que iban más allá. Me parecieron perfectos para abrir y cerrar”, desvela el periodista musical. El libro tiene también imágenes inéditas que permiten al lector acercarse incluso más a este disco. “Es un lujo poder disponer de ese material y documentar todo el periplo de Xoel en América, donde la acompañaron Arturo Lezcano y Lola García”, informa Becerra, que cree que este material audiovisual “ayuda a entender mucho mejor las canciones” del coruñés, quien “pasó de componer en locales de ensayos a patios en casas de amigos”. ¿Y si Javier Becerra tuviese que quedarse con una sola canción de Atlántico? Lo tiene claro porque su respuesta es rápida: Tierra. “Es la mejor canción de Xoel y la mejor canción en castellano de lo que llevamos de siglo. Vega lo dice, que no puede escucharla sin echarse a llorar. Es un clásico eterno”, concluye, sin dejar de decir que este es “un disco fantástico”.