Un censo para vigilar bicicletas

Los usuarios de bicicletas están preocupados por los robos. Saben de la importancia de anclar bien el vehículo cuando se deja en la calle, pero van más allá. La Red de Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de los propios Ayuntamientos que la componen, sus policías locales, la DGT y los Gestores Administrativos, ha creado un censo para llevar un control de las bicis, disuadir a ladrones y facilitar su identificación en caso de que aparezca después del hurto. Sin embargo, no muchos conocen esta plataforma. María Jesús Prego es gestora en A Coruña y su área metropolitana, donde solo hay dos personas al mando. “Empecé en esto hace tres años porque habían robado en el trastero de mi casa un montón de bicicletas. Pensé ‘si el coche tiene matrícula, ¿por qué la bici no?’ y me puse en contacto con BiciRegistro”, que es como se llama la página web.

Su funcionamiento es sencillo. “El usuario registra su bicicleta y hace el kit de marcaje, con el que obtiene un número de identificación. Puede pegar la pegatina en la bici y eso también disuade a los ladrones”, explica.

El propietario de la tienda Bicivintage, João Assunção, cree que este tipo de registros son “la clave” para acabar con los robos y facilitar al propietario la búsqueda de la bici. Propone, además, que el Concello coruñés se sume a la iniciativa. “En el censo también tiene que participar el Ayuntamiento, como pasa en otras ciudades, pero A Coruña no forma parte de esta plataforma”, comenta.

Prego destaca que BiciRegistro es como “una base de datos de toda España”, por lo que si una bici desaparece, se lanzan alertas con el número de identificación para poder localizarla. “Cuando empecé, me fui a presentar a policías de Cambre, Carral y A Coruña. ¿De qué me vale ir registrando bicis si no se conoce ese registro?”, se pregunta. Así se dio cuenta que para los agentes también es una plataforma útil. “Tienen los depósitos llenos de bicis, pero muchas veces los propietarios no pueden justificar que son suyas. Del coche tenemos papeles, y permiso de circulación, pero de la bici nada”, reflexiona.

Aparcabicis antivándalos

Los ciclistas tienen más demandas sobre la mesa. Ya no solo para evitar los robos sino también para mejorar la movilidad. Por ello piden más aparcamientos dedicados a las bicicletas. Hace unos días, en el pleno, se aprobó por unanimidad una moción de Marea que proponía utilizar bajos comerciales vacíos como espacios para estacionar bicis.

Además, el Concello prevé sacar a licitación de forma “inminente” un contrato, de 222.000 euros, para instalar 75 plazas de aparcabicis que se distribuirán por la ciudad. Las candidatas deberán asegurar niveles mínimos de seguridad ante vandalismo y robos y también podrán proponer sistemas adicionales, como videovigilancia.

Lo que todavía está pendiente es la instalación de las bicicletas eléctricas de BiciCoruña. Se había anunciado que llegarían, tras acumular retraso, en febrero, pero siguen sin circular por la ciudad. Este contrato incorpora también mejoras el servicio de Emvsa, como un sistema que permite conocer la ubicación de los vehículos para saber si las bicis están en la estación o en movimiento y, al mismo tiempo, para controlar posibles intentos de robo o de vandalismo.