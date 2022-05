Un concierto para recordar el sonido de la risa

La semana del humorismo coruñés vive este jueves su primera actuación musical. La Banda Municipal de Música será la encargada de presentar el espectáculo La Banda Sonora de Nuestras Vidas. Bajo la dirección de Fernando Briones, se interpretarán sintonías y bandas sonoras icónicas de comedias y dibujos animados. El concierto tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas en el Teatro Colón, como parte del Encuentro Mundial de Humorismo que se celebra en la ciudad. Hasta el próximo domingo, 8 de mayo. “Va a ser un concierto aderezado por intervenciones de Luis Piedrahita, que introducirá las piezas que vamos a tocar” comenta Briones. El humorista coruñés será el hilo conductor de toda la función presentando las canciones que se vayan a interpretar.

Es el caso de las sintonías de dibujos animados de toda la vida como Los Picapiedra, Los Simpson o La Pantera Rosa, comedias de situación y películas como Los Cazafantasmas”, adelanta el director musical. Sin desvelar todos los temas que se podrán escuchar, asegura que “los espectadores les sonarán todas” porque “es un tipo de música muy reconocible y muy reconocida”.

La banda sonora es un factor esencial en las producciones audiovisuales. “La música potencia todo lo que es cine, todas las imágenes. Si tu ves una película emotiva con una música de circo, no te sugiere lo mismo. Igual que una película de miedo con música de aventuras”, dice Briones. Los temas, además son un símbolo que identifica a una serie o dibujo animado mucho después de que deje de emitirse o de que se haya estrenado en las salas de cine. “Son música que lleva tanto tiempo sonando que uno las reconoce inmediatamente y entra en este modo de diversión, ocio y en esos recuerdo de la época en la que disfrutabas de esas películas y series” apunta el director. Aunque no ha escogido ninguna pieza específicamente por motivos personales, Briones reconoce que será un momento especial e interesante para él interpretar una adaptación de Always Look on the Bright Side de los Monty Phyton en la película La Vida de Brian.

La Banda Municipal prepara también una sorpresa especial para todos los asistentes presenciales al Teatro Colón con un estreno exclusivo del proyecto GaliciaJazz. Esta iniciativa es una composición del gallego Juan Durán. Consistirá en una adaptación de temas del folclore gallego. “Tiene melodías súper conocidas de Galicia como Catro Vellos Mariñeiros, Pousa Pousa o A Carolina”, señala Briones. Lo más peculiar de la interpretación de estos temas es que la Banda Municipal los adaptará al estilo del jazz.

La entrada a esta actuación es gratuita, ya que es una forma idónea de acercar al público más casual al mundo de la música seria o clásica. “De unos años a esta parte se han multiplicado los conciertos de este tipo y hay orquestas en España que hacen solo música de películas”, comenta Briones, que también opina que “hay un muy buen nivel de bandas sonoras porque la gente tiene ganas de escucharlas fuera de la película en sí”. Otro aspecto de que destaca es la “buena adaptación y los arreglos” que se han realizado, y que la misma banda pretender llevar a cabo, al interpretar temas que originalmente no estaban concebidos para una orquesta.