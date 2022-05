El vestido de la reina Letizia en los premios del Real Patronato sobre la Discapacidad, una combinación blanquinegra de Mango, acaparó miradas y titulares por una serendipia: una de las premiadas, la catedrática Inmaculada Vivas, acudió con el mismo modelo. La reina consorte, lejos de acusar de delito de lesa majestad a la doctora (hermana del creador de Superbritánico), lo celebró con risas. Pero no fueron las primeras en lucirlo en público. Quede constancia de que la alcaldesa, Inés Rey, abrió la tendencia en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca. Y como letrada, sabe que Prior in tempore, potior in iure (primero en el tiempo, superior en el derecho).