A punto de cumplir los cien años, el exalcalde Liaño Flores contaba a este diario que, desde que había empezado la universidad anotaba todo lo que le ocurría en agendas y que no había perdido nunca esa costumbre. El primer alcalde de la ciudad designado tras la dictadura franquista falleció hoy, camino de los 101 años, habiendo dedicado toda su vida a la abogacía. José Manuel Liaño Flores tenía un despacho lleno de libros y papeles, muy buena memoria y era de trato amable, con las puertas abiertas de su despacho en la calle Fontán para quien quisiera conocer la historia de la ciudad y también los entresijos de la abogacía. Su dedicación le valió la etiqueta de ser el letrado en activo más longevo del Colexio de Avogacía de A Coruña y, según él decía, el de mayor trayectoria.

Prueba de ello fue, entre otras, su participación en el documental Esquece Monelos, en 2015, donde relataba los cambios urbanísticos del municipio para soterrar el curso del río. La noticia del fallecimiento de este hombre nacido en Monforte en noviembre de 1921 la dio la alcaldesa, Inés Rey, en el pleno, que se encargó de trasladar las condolencias de la Corporación a sus allegados, a partir de ese momento, llegaron muchas más, entre ellas, la de la federación vecinal. Por deseo de su familia, los actos de despedida se celebrarán en la intimidad.

“Empecé a estudiar Filosofía y Letras y cuando conocí a los compañeros de Derecho, miraba sus libros y comentaba con ellos. Así que abandoné la Filosofía a mitad de la carrera y me pasé a Derecho. Saqué las oposiciones a juez y a pesar de ser una plaza envidiada y envidiosa, pedí a los cinco años la excedencia voluntaria para ejercer de abogado. Incluso cuando fui llamado a la política, contra mi voluntad, prometí no volver y dedicarme de lleno a la abogacía. Lo he cumplido. Es una vocación que está instintiva en mí y lo he dejado todo por ella”, relataba Liaño Flores a este diario a sus 99 años recién cumplidos, en 2020.

Además de una calle en O Ventorrillo que lleva su nombre, de Liaño Flores quedan otras huellas, como la presa de Cecebre, que inauguró durante su corto mandato, que se inició en 1976 y acabó a finales de 1978, cuando dimitió y fue sustituido por Berta Tapia; el parque de Santa Margarita y el cementerio de Feáns. En 1979 volvió a su despacho para seguir ejerciendo la abogacía. Para entonces, el que fue su pleito más largo —quizá también uno de los más extensos del mundo— ya llevaba 29 años en los tribunales y le quedaban todavía otros 21 más para finalizar. “ Todos los abogados contrarios, que reclamaban lo mismo, procuradores, testigos o jueces, por circunstancias de la vida, fueron muriendo. Cuando salió la sentencia, solo quedaba uno: yo”, contaba en una entrevista con este diario con motivo de su centenario. Por cierto, el pleito se había iniciado por una herencia, aunque ninguno de los afectados había sobrevivido al procedimiento.

A pesar de haber nacido en Monforte, Liaño Flores estudió ya Bachillerato Universitario en A Coruña, en el Eusebio da Guarda entre 1931 y 1938 y después, se fue a Santiago, donde finalizó Derecho, en 1951 acabó también la carrera de Graduado Social. Según consta en la web de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, era el abogado número 19 y fue nombrado como académico de número electo, en marzo de 1967. Fue también procurador en las Cortes entre los años 1967 y 1975.