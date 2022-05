Promotores ralentizan obras en toda el área coruñesa ante la continua alza de los precios

La imposibilidad de calcular a medio y largo plazo el coste de las construcciones por el continuo incremento de los precios de los materiales y de los salarios lleva a promotores y constructores de la comarca coruñesa a ralentizar el desarrollo de las iniciativas puestas en marcha. La situación es especialmente grave entre las constructoras con proyectos iniciados, ya que la patronal asegura que muchas están en riesgo de cierre al no poder asumir las alzas de los precios y que algunas prefieren asumir las penalizaciones previstas por el abandono de las obras antes que terminarlas con costes a los que no pueden hacer frente.

Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), señala que existe una “preocupación inmensa” en el sector que ya ha sido transmitida a la Xunta. Recuerda que el Gobierno central publicó en marzo un decreto que permite la revisión de precios para la obra pública y que ya fue corregido en el mismo mes porque la subida producida hacía que los concursos quedaran desiertos.

“No hay empresa que soporte esto, porque cuanto más trabajas más pierdes”, destaca Yáñez, quien detalla que el freno puesto por las promotoras a las obras iniciadas afecta a grandes proyectos inmobiliarios y a otros de menor tamaño incluidos en actuaciones más grandes, y que esta situación se produce tanto en la ciudad como en el entorno.

Aproinco proponen una fórmula de actualización de precios que tome como referencia un índice de precios de materiales de construcción. “Hay que empezar a acostumbrarse a que igual que los préstamos a veinte años incluyen cláusulas de actualización, aquí suceda lo mismo, ya que los costes no pueden ser asumidos por las fábricas, los constructores y los promotores”, indica Yáñez, quien considera que “estos precios han venido para quedarse” y que las empresas se conformarían con que no siguieran subiendo.

Recuerda que la Axencia Galega de Infraestruturas ya tiene un índice de precios para la obra pública en la comunidad autónoma, “pero sería necesario uno que incluya materiales de obra privada” y que además sea oficial para orientar a los compradores. La única alternativa a este sistema, según Yáñez, es “una subida enorme de los precios de la vivienda”.

Obras a pérdidas

“Estamos ejecutando las obras a pérdidas, no somos capaces de asumir los contratos que tenemos porque el incremento de precios es tan brutal que el principio de riesgo y ventura de la contratación está más que superado”, afirma Diego Vázquez-Reino, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco). En su opinión, este problema se ha convertido en “una cuestión de fuerza mayor y hay que tomar medidas” , en referencia a la Ley de Contratos, en la que esta situación no figura como una de las causas que pueden justificar la interrupción de una obra, pese a que se han producido subidas de precios de materiales por encima del 200% y los constructores no son capaces de repercutir estos incrementos en los precios que ellos cobran.

El decreto del Gobierno sobre precios de la construcción le parece “del todo insuficiente porque no incluye la energía y solo cuatro materiales” y los constructores precisan además “que sea para obras de cualquier plazo, ya que ahora solo se aplica a las de más de un año de duración”. Vázquez-Reino coincide con Yáñez en la necesidad de un mecanismo similar para la obra privada, pero apunta que “ciertos materiales deben quedar fuera porque fluctúan mucho, como el acero”.

“Nunca he visto una situación parecida, tenemos más carga de trabajo que nunca y ejecutarla te penaliza”, se lamenta el presidente de Apecco, quien añade que “hay empresas que prefieren que se ejecute el aval de la obra a continuarla”. Vázquez-Reino explica que hay pactos entre las partes para abandonar las obras de manera amistosa “porque la situación es totalmente anómala”, ya que afirma que los constructores “tienen una espada de Damócles sobre la cabeza” ante el riesgo de cierre de muchas empresas.

Los materiales subieron en enero un 14,6%

El porcentaje de subida de los materiales de construcción alcanzó el 14,6% en enero, mientras que el del coste de la mano de obra fue un 9,7%, según menciona Juan José Yáñez, quien además pone de relieve la escasez de trabajadores especializados que padece el sector. También cita Yáñez las estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, que cifra el aumento del coste de la electricidad en los dos últimos años en un 1.224%, el gas 1.163%, el petróleo un 84%, el aluminio un 125%, la madera 227%, el acero un 93%.

“No hay ninguna empresa constructora ni fabricante de materiales que proporcione hoy precios a un año vista, ya que casi ni se dan a quince días y en Madrid ya se ofertan semanales o por días”, destaca el secretario general de Aproinco.

Esta situación perjudica a los promotores que venden las viviendas antes de su conclusión, porque los contratos de compraventa no pueden ser modificados y deben cumplirse, aunque Yáñez considera que en algunos casos “hay causas de fuerza mayor que deberían permitirlo para evitar la empresa vaya a la ruina”. También señala como agravante que los bancos exigen a las promotoras un porcentaje de preventas que dificulta la puesta en marcha de las iniciativas inmobiliarias.

Otro de los efectos de la subida de precios es que en gran parte de España no se promueve vivienda protegida porque los módulos para construirla están sin actualizar desde 2008. Yáñez recuerda que en Galicia se hizo en julio de 2021 “pero ya están desfasados por la inflación”.