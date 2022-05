“No podría vivir sin amor, para mí es fundamental”

Ana Fernández-Villaverde es La Bien Querida. Una artista que consiguió refugiarse en el formato acústico para hacer frente a la pandemia. Y lo consiguió. Su nombre aparece ya en carteles de festivales de toda España y este sábado hace una parada en la ciudad para tocar en la sala INN. Canciones de su último trabajo, grandes éxitos y temas de otras épocas formarán parte del repertorio. Pronto llegará el nuevo disco.

Arrancan los festivales y este sábado tiene un acústico en A Coruña. ¿Con qué formato se siente más cómoda?

Es lo que me va surgiendo. Es lo que hago. Tengo la suerte de tener dos formatos y me voy adaptando a las circunstancias. En el acústico tocamos canciones de todos los éxitos y temas que quizá con la banda no tocamos. En los festivales tocamos grandes éxitos.

Su último álbum, Brujería, salió en 2019. ¿Parece que ha pasado un siglo desde entonces?

Sí. La verdad es que ha pasado mucho tiempo. La semana que viene saco un single que ya va a ser el adelanto del siguiente disco, que ya está acabado, y saldrá en otoño.

¿Cómo será el nuevo disco?

He intentado experimentar con otros sonidos diferentes. Nunca había tocado esos palos, así que es una sorpresa.

¿El confinamiento sirvió de inspiración o las canciones llegaron después?

Las escribí después. La pandemia no me ayudó a escribir. He tenido la suerte de tener el formato acústico y no he dejado de tocar. He ido sacando singles de canciones que me han pedido para series. He trabajado por encargo un montón.

Una de esas canciones es la versión de Resistiré que aparece en Élite.

Exacto. Eso fue un encargo para Élite. Querían un Resistiré a la forma de La Bien Querida e hice eso. Cuando me lo pidieron, solo me dejaron ver un trocito del capítulo.

¿Es un trabajo diferente al de componer para sus propios discos?

Sí. La verdad que a mí me gusta, me saca un poco de mí misma. Esos encargos para series me gustan mucho. Todo lo que sea salir de la monotonía, aunque mi trabajo no es monótono, pero salir un poco de mi vida está bien.

¿Le abre una ventana a un nuevo público?

La verdad es que sí. Mucha gente me dice que me ha conocido por las series en las que aparecen las canciones que hago.

También ha compuesto para otros artistas. ¿Es su forma de entender la música?

No es que la entienda así. Soy una persona que va fluyendo. Me encargan algo y si me parece bien, lo hago. No me marco una meta y voy a por ella, me dejo fluir.

Pero siempre encuentra el momento par hablar del amor.

Sí. Para mí es muy importante. Sin amor, yo no podría vivir. Hay muchos tipos de amor, pero para mí es fundamental, si no estoy triste. Amor a mi perro, a mi hija, a mi amante. Tengo que amar.

También muestra una faceta diferente en Instagram con las faldas de La Bien Querida. ¿Cómo nace esa idea?

Son mis faldas, las que me hice para los primeros discos, y me abrí un Instagram para enseñarlas porque tengo un montón. Aún tengo que subir más fotos. Las faldas están súper bien hechas, son increíbles, como obras de arte. Y pensé “todo el mundo se hace Instagram, pues me abro otro con las faldas”.

¿Le gustan las redes sociales?

No especialmente. Me gustan lo justo, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. No estoy todo el día como loca en redes sociales.

Tiene 60.000 seguidores y algún vídeo de YouTube supera los 4 millones de visualizaciones. ¿La Bien Querida es muy querida?

Eso intento, que me quieran, pero no podemos gustar a todo el mundo. No podemos elegir a nuestro público. Podemos elegir a nuestros amigos. Unas veces te traicionan, otras veces traicionas tú. Así es la vida, para mí como artista y para cualquiera.