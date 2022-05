Además de todas las propuestas de los dos últimos días del Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña 2022 (EMHU), hay más oferta de ocio en la ciudad:

17.30 y 20.00 horas

Cuando llega el día, película coreana dirigida por Jang Joon-hwan. La entrada cuesta 1,50 euros. Fórum Metropolitano. Río Monelos, 1

17.30 horas

La asociación Aire organiza una jornada de zumba solidaria. La recaudación se entregará al Elna Maternity Center de Atenas. Colegio Hogar de Santa Margarita. Valle Inclán, 1

18.00 horas

Piedras de Cartón presenta una pieza teatral sobre Don Quijote, pero con mucha comedia. El show es para mayores de cinco años. Fórum Metropolitano. Río Monelos, 1

18.00 horas

Cuentacuentos para los más pequeños. Merendas con contos: Cores e persoas es una actividad para niños y niñas de entre 3 y 7 años. Es necesario inscribirse previamente. Biblioteca Durán Loriga. Durán Loriga, 10

20.00 horas

Monólogos R regresa con las actuaciones de Xosé A. Touriñán, Oswaldo Digón y Marita Martínez. Es necesaria invitación. Palexco. Muelle de Trasatlánticos

20.30 horas

The very last northern white rhino es un espectáculo de danza urbana. El intérprete es Oulouy (Nicol Yao Dapre). La entrada cuesta 5,60 euros. Teatro Rosalía de Castro. Riego de Agua, 37

22.30 horas

El músico coruñés César de Centi reúne a 17 cantautores para que lo acompañen en un concierto colectivo. Sala Mardi Gras. Tavesía de la Torre, 8

22.45 horas

La Bien Querida ofrece esta noche un concierto acústico con canciones de su último disco y grandes éxitos de su carrera. Sala INN. Avenida Porto, 3

Y además...

La obra del artista Marc Vilanova. La Fundación Luis Seoane inaugura Limen, la escultura del saxofonista y artista multidisciplinar Marc Vilanova con la que explora los ultrasonidos. Fundación Luis Seoane. San Francisco, 27