El artista coruñés Óscar Costas expone su obra en el Colegio Oficial de Médicos con la muestra United States of Splash. La exposición está compuesta por unas 18 obras —lienzos y dibujos— realizadas mediante la técnica drippping o goteo. “Se trata de una pintura escultórica en la que tiene mucha importancia la visión táctil”, explica el autor. Costas describe su obra como non finito “en la que tiene mucho significado la impermanencia, y no sabes si está a punto de nacer o de morir”.