El Ayuntamiento y la Xunta mantuvieron este viernes una reunión técnica en el Palacio de María Pita para profundizar en aspectos relacionados con la movilidad en el entorno de As Xubias. En el encuentro se trataron medidas que afectan a los accesos al Hospital Universitario cuando finalice la obra de su ampliación promovida por el Gobierno gallego y la construcción de una pasarela peatonal entre A Coruña y Oleiros sobre la ría que tiene uno de sus extremos en el ámbito de As Xubias, también impulsada por la Xunta, que la presentó hace un mes por medio de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Según fuentes municipales y autonómicas, de la reunión no se extrajo ninguna conclusión.

La cita se celebró, según el Concello, porque estaba pendiente desde fechas previas con el único asunto de los accesos al complejo hospitalario, y durante la misma no se trató en ningún momento el tema de la pasarela. De acuerdo con las fuentes del Gobierno gallego, sí se abordaron cuestiones sobre el puente peatonal y ciclable entre los dos concellos, sobre las que la representación municipal, en la que estuvo el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, evitó pronunciarse. Por parte de la Consellería de Infraestruturas, que proporcionó documentación sobre la pasarela, asistió personal técnico. El Concello, a través del edil y de la alcaldesa, Inés Rey, expresó días antes su rechazo a esta infraestructura de conexión entre A Coruña y Oleiros, municipios cuyos máximos responsables han criticado a la Xunta por el diseño y sobre todo por presentar el proyecto sin haber sido consultados antes. La regidora aplaudió hace unos días que el Gobierno gallego anunciase que iba a reunirse con técnicos de ambos ayuntamientos aunque fuese un mes después de anunciar la pasarela. Lo hizo esta semana con Oleiros, por el que acudió el alcalde, Ángel García Seoane, que rechazó la idea de la Xunta tras recibir explicaciones sobre el proyecto. Aún no lo ha hecho con el Concello coruñés con este tema en exclusiva sobre la mesa, aunque lo trató en el encuentro sobre la movilidad en la zona de As Xubias.