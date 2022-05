La asociación vecinal de Oza Gaiteira Os Castros ha presentado casi una decena de argumentos en sus alegaciones a la evaluación de impacto ambiental por vía urgente del proyecto de mejora de los accesos al hospital de A Coruña tramitado por la Xunta. De acuerdo con el colectivo vecinal, hay razones paisajísticas, culturales, urbanísticas, medioambientales y de movilidad por las que el proyecto, incluido en la ampliación y renovación de las instalaciones sanitarias, debería someterse a una evaluación ambiental ordinaria.

La alternativa elegida por la Xunta propone unir el hospital con la AC-12 (avenida da Pasaxe) a través de un “enlace en diamante” con cuatro ramales unidireccionales que servirán como entrada y salida y crear una glorieta en altura sobre la vía, una opción para la que el Gobierno gallego ha pedido una evaluación ambiental simplificada con el fin de acelerar los trámites.

Los vecinos de Os Castros alegan que este diseño afecta negativamente a diferentes aspectos de la movilidad en la zona: no “garantiza una alternativa al transporte público local y metropolitano para el acceso a los edificios proyectados” en la ampliación del hospital; no proporciona una solución a la retirada de la pasarela peatonal elevada sobre la AC-12 desde Servisa al hospital de San Rafael; y no “hace referencia” a los efectos de los accesos sobre el carril bici metropolitano existente.

Las alegaciones se detienen también en las afecciones medioambientales: desde la falta de definición de los árboles del entorno a la “desproporcionada ausencia de zona verde en el conjunto”; además de, según los vecinos, efectos en la calidad del aire por los niveles de polvo en suspensión que generarán las obras, daños en los magnolios y falta de directrices relacionadas con la lucha contra el cambio climático.

Los vecinos cuestionan el proyecto porque no garantiza canales de accesibilidad como aceras y rampas debido, apuntan, a las pendientes que define el diseño en diamante de los accesos. Consideran que los trabajos “no respetan el núcleo de identidad litoral en As Xubias” y señalan, desde el punto de vista paisajístico, que los viales proyectados serán visibles desde muchas zonas de la ciudad y desde el margen opuesto de la ría. Los vecinos destacan que el proyecto “no contempla el impacto sobre las 27 familias que van a ser expropiadas y desalojadas”, aunque el proceso expropiatorio afecta a residentes en zonas del ámbito en las que no se desarrollarán los trabajos viarios.

El plan de accesos al hospital prevé una glorieta elevada y varios viales sobre la AC-12 y un vial perimetral en torno al futuro complejo ampliado, que también se eleva en altura en parte de su recorrido. El informe de impacto ambiental de la Xunta afirma que la posición elevada de los viales y accesos “aumentará la fragilidad paisajística”.