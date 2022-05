A Coruña tiene mucha tela

Que A Coruña tiene una importante tradición en el mundo textil no es ningún secreto. Pero en vez de mirar al pasado, es momento de echar un vistazo al futuro, ese que están construyendo los emprendedores protagonistas de la última revolución en la moda coruñesa. Esas marcas que han surgido de una conversación durante un viaje a kilómetros de casa. Esos productos que se producen aquí, para llevar el sello coruñés a todo el mundo a través de un mercado online que abre muchas puertas. El espíritu Atlántico que se tiene, no se crea.

Algunas de estas marcas son familiares, como Andión Clothing, detrás de la cual están Carmen y su madre, que trabajan y crean desde un taller en su casa. O Cordera, en la que las hermanas María y Mónica han puesto todo su empeño para ofrecer ropa “atemporal, minimalista y modernas” sin estar atadas a las tendencias. José A. Chacón y su hijo Jorge también se unieron en el proyecto de elPulpo, para que los gallegos tengan un producto con el que sentirse identificados.

La “dosis de color” y el cambio lo marca Ferdy Torrealba, que ha puesto nombre a su marca para “generar cápsulas, no colecciones” y ofrecer piezas únicas desde su tienda en San Andrés. Tan únicas como las que hacen mano a mano Menchu Mora y Alba Vázquez de las Heras en su atelier de Orillamar, 6emè galerie, en el que inventan vestidos de novia muy especiales. Su secreto, desvelan, está en el “boca a boca”. “

El carácter Atlántico, de mar, de la ciudad, se refleja perfectamente en Cero de Costa, creada por cuatro madres cuyo estilo de vida se centra en “el surf, los deportes al aire libre y la vida saludable”. Eso es lo que defienden desde su tienda en la calle Marcial del Adalid. Ropa para todos. Como los bikinis y bañadores de Nael. Dos amigas tuvieron la idea en una playa en Tailandia y ni la pandemia pudo con ellas. Elvira Pesquera y Natalia Otero hacen prendas “para todos los cuerpos”.

elPulpo: Un pulpo en la ropa con “identidad cien por cien gallega”

“elPulpo es el resultado de un sueño”, proclama José A. Chacón, quien registró la marca en 2005, pero la dejó en stand by hasta que su hijo Jorge le dio el empujón que esperaba. “Es el resultado de un proceso familiar. Estábamos esquiando en Suiza y pensamos que nosotros, con experiencia en el textil, podíamos poner nuestro puntito en el mundo”, relata.

Y lo pusieron. elPulpo apareció en la cabeza de Chacón tras recorrer mundo. “Cuando viajaba a Estados Unidos veía que promocionaban mucho sus emblemas, como la bandera, y me pareció muy interesante. Pensé ¿por qué los gallegos no tenemos algo representativo nuevo con el que nos identifiquemos?”, cuenta.

Creó una marca “con identidad cien por cien gallega” en la que el pulpo es protagonista. “Decidimos empezar a hacer una colección con mucha ilusión. Sabíamos qué queríamos hacer y las características”, comenta, y añade que elPulpo tiene “carácter Atlántico”. Una marca que se basa “en la sostenibilidad” y el respeto al medio ambiente”. Con entrar a la tienda de A Coruña, en la calle Notariado, ya se nota. “Utilizamos vigas de madera de batea para el suelo y buscamos el origen de las paredes de la tienda”, confiesa.

No dudaron en apostar “por Galicia como punto de origen”, pero sus prendas han llegado a tiendas “ de toda España y Portugal”. “El producto tuvo muy buena acogida”, revela. Además, para las reformas de locales, mobiliario y campañas siempre cuentan “con gente de aquí”. En todo momento, padre e hijo han puesto “cariño e ilusión” al proyecto, y creen que eso es parte del éxito.

Nael Swimwear: Bikinis y bañadores “para todos los cuerpos” de “dos emprendedoras pandémicas”

En una playa de Tailandia, Elvira Pesquera y Natalia Otero tuvieron una idea que hoy es una realidad: Nael Swimwear, su marca de trajes de baño. “Las dos estamos dentro del mundo textil y nos lanzamos a crearla por una necesidad personal. Nos pasaba que nos probábamos diferentes bikinis, tops y braguitas, y si queríamos algo de mejor calidad o una marca con filosofía se iba a precios súper caros”, comenta Pesquera.

Se definen como “emprendedoras pandémicas”, ya que su proyecto salió al mercado “en julio de 2020”.“Tenía que haber salido antes pero llegó la pandemia y lo paralizó todo”, asume.

Pero el COVID no acabó con las ganas de estas dos jóvenes de aportar algo nuevo al mundo del baño. “Entendemos muy bien lo que necesita la clienta. Son bikinis y bañadores hechos por mujeres y para mujeres, para todos los cuerpos porque todos los cuerpos son reales”, sentencia.

Como en toda aventura, hubo momentos difíciles. “Producir baño es muy complicado. Más en nuestro caso que usamos tejidos reciclados. Además, es una prenda muy pequeña. El bikini tiene poca tela y debe sacar y potenciar lo mejor de ti”, señala.

Desde el principio se introdujeron en el mercado Chino y la campaña que viene quieren llegar a “Estados Unidos, Costa Rica y Panamá”.

Cero de Costa: La marca que une “deporte al aire libre, playa y vida saludable”

Susana Martínez, Raquel Garrido, Marta Martínez y Paula Costa son cuatro madres que un día, “por casualidad”, explican, se dieron cuenta de que “faltaba una marca que uniese deporte al aire libre, playa y vida saludable”. “A nuestros hijos les gusta mucho el surf y vimos que había un montón de producto, pero no era lo que nos gustaba”, recuerda Raquel Garrido

Partieron así de un pequeño rincón en A Coruña, pero gracias a las redes sociales han llegado a muchos lugares. Cero de Costa, en Marcial del Adalid, tiene diseños exclusivos marcados por un toque surfero. “Con mucho esfuerzo buscamos proveedores. De momento, no es nuestra tarea principal, pero esperamos que pueda llegar a serlo”, se sincera Raquel, orgullosa de haber puesto su granito de arena en una marca que es “un estilo de vida”. “Ha tenido una acogida brutal”, revela y añade que ya están “montando la página web” para dar un nuevo salto.

6ème galerie: El atelier en el que las novias pasan de “clientas a amigas”

Respirar, dejar fluir, relativizar, meditar. Esos son los “mantras” de Menchu Mora y Alba Vázquez de las Heras, que en 2013 crearon 6ème galerie, un atelier ubicado en Orillamar en el que “las novias entran como clientas y salen como amigas”. Son vestidos diferentes. “Vaporosos, volátiles y etéreos”, como ellas mismas definen.

Cuando sus amigas se empezaron a casar, se dieron cuenta de que “para ocasiones especiales había un mercado en el que hacía falta algo diferente”. Y ambas, con experiencia en el sector textil, lo encontraron y lo lanzaron al mundo. Tanto que han llegado a China, donde tienen “un punto de venta muy potente”.

Para Menchu y Alba, “el boca a boca es fundamental”. “Recibir al año siguiente a las amigas de nuestras novias nos hace ver que hemos hecho las cosas bien”, confiesan. Por supuesto que ha habido “dificultades en el camino”, pero su idea es ir avanzando “día a día”. De momento, el objetivo es “ampliar la red de contactos”.

Ferdy: “Dosis de color y diferentes estilos” desde una tienda de la calle San Andrés

Ferdy, en la calle San Andrés, no deja indiferente a nadie. Un concepto “innovador” que tiene el sello de Ferdy Torrealba, que ha conseguido llevar A Coruña a todo el mundo a través de sus prendas. “El armario es amplio, así que no me gusta encasillar la marca en un solo estilo. Los cortes de las prendas son amplios y es bastante ecléctica”, resume el creador.

Puso “dosis de color y diferentes estilos en un mismo espacio” y así ha conseguido triunfar. “También trabajo bajo pedido y aprovecho restos tejidos o de ropa en desuso. Yo genero cápsula, no colecciones”, alerta.

Personajes conocidos como Omar Montes, Beret o Don Patricio han vestido sus prendas. “Soy una hormiguita con las redes sociales. Tuve que arrancar de cero y la difusión de redes sociales y el trabajo con artistas es importante para que el proyecto se conozca”, analiza.

A Ferdy Torrealba le costó “mucho trabajo encontrar dónde producir” para que todas sus piezas tuviesen ese toque coruñés que las caracteriza. “Producir pequeña escala es costoso. Por eso, cuando alguien entra en mi espacio, intento explicarle qué significa esta marca”, expone.

Ferdy ya había trabajado en el mundo de la moda en Venezuela, pero no fue hasta 2018 cuando decidió apostar por esto, ya instalado en su nueva ciudad, A Coruña. “Estaba desempleado y decidí retomar mi profesión, que es lo que me gusta hacer, pero siempre con un concepto renovado”, detalla, y recuerda que, al producir en pequeñas cantidades, “es difícil repetir una prenda”, de ahí que la marca sea tan “especial”.

Cordera: Hermanas que crean “armarios atemporales, minimalistas y modernos”

El espíritu emprendedor de Mónica Cordera la llevó, en 2008, a lanzar su propia marca. Años después se unió su hermana, María, para “crear algo con sello personal”. Eso es Cordera, que ofrece al público, señalan, “una opción de colecciones de enorme calidad, fabricadas aquí por personas que le dedican tiempo y mimo”.

Reconocen que su evolución ha sido “muy progresiva”, lo que entienden que es el premio al “trabajo duro y constante”. “Nos identificamos con este tipo de crecimiento, vemos que es fruto de algo específico y no una tendencia”, reflexionan.

Producir en Galicia no ha sido fácil: “Dificulta y limita en cierto sentido las opciones y, por supuesto, encarece la producción”. Pero creen que tienen “suerte de contar con fábricas familiares, increíblemente profesionales que comparten el amor por lo bien hecho, el trabajo manual y por el cuidado de cada detalle”.

No se separan de sus raíces. Y mantienen su objetivo, que es “crear armarios atemporales, minimalistas y modernos, pero no atados a la tendencia, y muy centrados en la sostenibilidad”.

Han pasado de tener dos tiendas a centrarse “en el negocio online y multimarcas”. También suelen montar pop-ups para ver “a las clientas de siempre y ofrecer una forma de venta diferente y más espontánea”.

Andión Clothing: Un taller familiar que “no se guía por las modas”

En una comida familiar, a Carmen y a su madre se les ocurrió crear su propia marca, Andión Clothing. “Mi madre lleva 40 años en el textil y yo hice diseño de moda, juntamos su experiencia y mi toque más nuevo”, resume.

Empezaron por blusas. “Es lo que más nos gusta. Nos guiamos más por lo que nos apetece que por las modas”, indica. En noviembre va a hacer “tres años de la primera venta” y ya tienen “vestidos” y hacen “colaboraciones de collares y bolsos hechos a mano en

Galicia”.

“Todo” se hace en su taller. “Vamos poco a poco”, asegura. No se plantean tener una tienda física, pues han apostado por el mercado online. “Es un proyecto especial y único”, concluye Carmen.