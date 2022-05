La redacción del proyecto del nuevo puente de A Pasaxe suma 26 meses

El proyecto para la ampliación del puente de A Pasaxe, cuya anchura será duplicada para pasar a contar con cuatro carriles en cada sentido y carril bici en sus márgenes, todavía se encuentra en fase de redacción, según informó a este periódico el Ministerio de Transportes. Ese trabajo comenzó en marzo de 2020, por lo que alcanza los 26 meses de elaboración y sin que exista una fecha para su conclusión.

Una vez que se cuente con el documento, tendrá que ser sometido a exposición pública para la presentación de alegaciones y, tras ser contestadas, el proyecto se licitará durante un mínimo de seis meses antes de que puedan comenzar las obras. Pero la puesta en marcha de esta actuación está condicionada por la del enlace de Sol y Mar en la carretera AC-12, ya que Transportes anunció que no iniciará la ampliación del puente hasta que no terminen los trabajos en ese punto de Oleiros para no causar un mayor trastorno al tráfico en los accesos a la ciudad.

La propuesta de ampliación del viaducto de A Pasaxe fue efectuada en 2015 por la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, poco antes de las elecciones municipales de ese año. Pero hubo que esperar a junio de 2017 para que el Gobierno adjudicará la redacción del proyecto básico del nuevo puente, que consistirá en la construcción de uno similar al existente por la parte que mira hacia el exterior de la ría. La obra implicará además la construcción de un paso inferior en Santa Cristina, la reforma del nudo de Perillo y la demolición del edificio Copigal al borde de la ría, así como un nuevo viaducto en A Pasaxe sobre el cruce existente.

El proyecto continuó avanzando muy lentamente, ya que la Declaración de Impacto Ambiental requirió un trabajo de 18 meses y no estuvo disponible hasta marzo de 2020. A pesar de la fase en la que se encuentra el proyecto, en las últimas semanas volvió a ponerse de actualidad al lanzar la Xunta su propuesta de construir una pasarela peatonal y ciclista entre As Xubias y la playa de Santa Cristina.

El colectivo ciclista Mobi-liza planteó como alternativa a esa idea la instalación de viales para bicicletas en la parte inferior del puente de A Pasaxe, una solución aplicada con éxito en otros países. El proyecto de Fomento prevé que con la ampliación se incorporen carriles bici en los dos sentidos del puente, lo que permitirá enlazar con los viales de este tipo existentes en los municipios de A Coruña, Oleiros y Culleredo sin necesidad de circular por las aceras, como se ven obligados a hacer ahora los ciclistas.