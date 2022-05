Ferdy: “Dosis de color y diferentes estilos” desde una tienda de la calle San Andrés

Ferdy, en la calle San Andrés, no deja indiferente a nadie. Un concepto “innovador” que tiene el sello de Ferdy Torrealba, que ha conseguido llevar A Coruña a todo el mundo a través de sus prendas. “El armario es amplio, así que no me gusta encasillar la marca en un solo estilo. Los cortes de las prendas son amplios y es bastante ecléctica”, resume el creador.

Puso “dosis de color y diferentes estilos en un mismo espacio” y así ha conseguido triunfar. “También trabajo bajo pedido y aprovecho restos tejidos o de ropa en desuso. Yo genero cápsula, no colecciones”, alerta. Personajes conocidos como Omar Montes, Beret o Don Patricio han vestido sus prendas. “Soy una hormiguita con las redes sociales. Tuve que arrancar de cero y la difusión de redes sociales y el trabajo con artistas es importante para que el proyecto se conozca”, analiza. A Coruña tiene mucha tela A Ferdy Torrealba le costó “mucho trabajo encontrar dónde producir” para que todas sus piezas tuviesen ese toque coruñés que las caracteriza. “Producir pequeña escala es costoso. Por eso, cuando alguien entra en mi espacio, intento explicarle qué significa esta marca”, expone. Ferdy ya había trabajado en el mundo de la moda en Venezuela, pero no fue hasta 2018 cuando decidió apostar por esto, ya instalado en su nueva ciudad, A Coruña. “Estaba desempleado y decidí retomar mi profesión, que es lo que me gusta hacer, pero siempre con un concepto renovado”, detalla, y recuerda que, al producir en pequeñas cantidades, “es difícil repetir una prenda”, de ahí que la marca sea tan “especial”.