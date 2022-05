“No más muertes como la de mi hermano”

“Queremos intentar evitar que se produzcan más muertes como la de mi hermano, en unas circunstancias que son totalmente evitables, exclusivamente eso”. Este era el claro y conciso mensaje que enviaba ayer Belén Tábara Rodríguez, hermana del oftalmólogo coruñés Juan Tábara, cuando hacía justamente un mes que perdía la vida en la playa de Silgar, en Sanxenxo, al ser arrollado por una lancha de competición. Una embarcación que, según la Guardia Civil, circulaba dentro de la zona de baño y a una velocidad excesiva, incumpliendo las medidas de seguridad para garantizar el seguridad de los bañistas y otros usuarios del arenal.

En esta lucha para que la muerte de Juan Tábara “no sea en vano”, familia y amigos convocaron ayer una concentración en el arenal de Silgar coincidiendo con el cumplimiento del primer mes desde su fallecimiento. Un emotivo acto que sirvió también de homenaje al conocido oftalmólogo.

Tras una breve concentración en el paseo de Silgar, familiares y amigos bajaron a la playa desde donde lanzaron flores al mar, cerca del lugar en el que Juan Tábara fue arrollado por esta lancha de competición.

Belén Tábara insistió en que “harán todo lo posible” por “depurar responsabilidades” por este siniestro pero también quieren que no solo se amplíen las medidas de seguridad en las playas (como el balizamiento de las zonas de baño, más allá de los meses de verano) “sino que se cumpla lo que ya está establecido”. “Hay que educar a la gente y que no se normalicen conductas que no están bien, que son cuestión de educación y que deje de considerarse normal que haya vehículos a velocidad en zona de bañistas”.

La hermana de Tábara pide en este caso una concienciación de toda la sociedad para que “si todo el mundo se queja ante estas situaciones no las habría”, que “si por presumir o por una cuestión de exhibicionismo tienen que saber del resto del mundo que eso no está bien”.

Los asistente portaban pancartas con la dirección de correo electrónico porunsanxenxoseguro@gmail.com, creada por la familia de Tábara para que se les transmita cualquier comunicación de testigos o personas que puedan contribuir a la investigación sobre la muerte de Juan Tábara.