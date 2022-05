A Coruña dedicará unha chea de actos á celebración do Día das Letras Galegas, co central na praza de María Pita a través dunha lectura pública de textos de Florencio Delgado Gurriarán. O primeiro correrá a cargo da alcaldesa Inés Rey ao mediodía, despois dunha actuación do grupo musical da asociación Xacarandaina. Á mesma hora na rúa Barcelona, actuará a asociación cultural Pandereteiras sen Fronteiras; e na praza de Jaspe Deza a asociación Maghua. Ás 12.30 horas, a agrupación folclórica Aturuxo ofrecerá un espectáculo de rúa desde os xardíns de Méndez Núñez á praza de Vigo. E pola tarde ás 18.00, haberá actuacións de Os Gaiteiriños (A Gaiteira) e Eidos (de María Pita á praza de Lugo). Media hora despois Son d’aquí irán do Campo de Marte ao Campo da Leña. A xornada pecharase ás 20 horas con Cántigas da Terra. Tamén este martes, Santiago acollerá a xa tradicional Manifestación do Día das Letras 2022 que finalizará na praza da Quintana, cun acto conducido polo artista coruñés Xurxo Souto.