¿Te toca pasar la ITV? Si es así, puede que no tengas muy claro lo que te costará. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos publica los precios para 2022 en todas las provincias de España, si bien el precio depende no solo del lugar de residencia del propietario, sino del tipo de vehículo. En A Coruña las tarifas son estas:

Turismos no catalizados: 25,09

Turismos catalizados: 28,39

Turismos diesel: 35,18

Vehículos ligeros no catalizados: 25,09

Vehículos ligeros catalizados: 28,93

Vehículos ligeros diesel: 35,18

Vehículos pesados diesel: 45,35

A estas tarifas habrá que sumarle el IVA y la tasa de la DGT por anotación del resultado de la inspección (4, 18 euros).

Nuevo modelo de revisión

El nuevo modelo de revisión de vehículos ha generado ciertas incertidumbres entre los propietarios de turismos. A la hora de afrontar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) surgen siempre algunas dudas, acrecentadas en esta ocasión por varias novedades que se aplicarán. Entre ellas, una nueva prueba de emisiones (a través del sistema OBD) que a muchos preocupa, aunque, según los expertos, no debe generar alarma. Es el nuevo detalle de los vehículos que mirarán con lupa en los centros de revisión de turismos, pero los conductores deben informarse antes de alarmarse, dado que muchos coches quedarán excluidos de esta prueba y, además, las previsiones de los expertos de la ITV es que la prueba del sistema OBD sea pasada por la mayoría de vehículos.

La famosa pegatina: 80 euros si no la llevas

Según el Real Decreto 2822/1998, todos los vehículos que han pasado la ITV deben llevar puesta la pegatina de forma obligatoria. Asimismo, el anexo XI del Reglamento General de Vehículos indica cómo se debe colocar: “En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en un sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva”.

No llevar puesta la pegatina de la ITV en el parabrisas supone una multa de 80 euros, puesto que este distintivo garantiza que el vehículo es apto para circular por las vías públicas. Debes saber que todas las multas referentes a la ITV recaen siempre en el titular del vehículo y no en el conductor. Por ello, si conduces un vehículo sin ITV que no es tuyo, no tendrás que pagar la sanción económica.

En cuanto a la pegatina de la ITV anterior, no hay ninguna ley que sancione por llevar más de una pegatina en el parabrisas, aunque es recomendable retirar las anteriores para mejorar la visibilidad.