Herencia de rock contra el hastío

El hastío, el aburrimiento, el hartazgo, encuentran altavoz en la música. El rock es vehículo contundente para expresar estas emociones, y de forma más refinada que en sus orígenes pero sin escatimar energía sobre el escenario lo demuestra en su gira actual por las salas españolas el trío Ciclonautas, que llega esta noche a la sala Mardi Gras. Advierte Mai Medina (Rosario, Argentina, 1978), su voz, guitarrista y compositor, que el rock está hoy más al alcance de los jóvenes, pero lamenta que estos desconozcan o se olviden de “los padres, de quienes lo inventaron”. Como “hijo del rock de los setenta” que se considera, ante el micrófono sigue reivindicando esa herencia.

El motivo es Camping del hastío, el tercer álbum del grupo que forman Medina, Javier Pintor Txo con el bajo y Alén Ayerdi en la batería. El título recibe el nombre de uno de sus temas, compuesto cuando nadie tenía aún conocimiento de lo que era el COVID, que Medina pensó primero no incluir en el listado y al final cobró mayor importancia. Aunque haya hastío en el mensaje, no se comporta la banda como si ya no le importaran poco o nada las cosas. “Con los años ya no me salgo a romper tanto como antes, pero las canciones piden energía, y aunque nos dosificamos, en cada concierto disfrutamos mucho y nos quitamos unos gramos de encima”, confiesa el músico.

Le agrada la entrega y el aplauso que el público le está brindando a sus nuevas canciones en los más de cuarenta conciertos celebrados de esta gira, como también a las que ya incluían ¿Qué tal? y Bienvenidos los muertos. El sonido compacto que requiere un power trio como Ciclonautas puede ser muy absorbente en salas pequeñas como la Mardi Gras, que asistirá hoy al primer aniversario de la salida al mercado del disco Camping del hastío.

Si uno lee reseñas sobre este último trabajo y sobre el grupo en general es habitual que encuentre referencias a bandas internacionales de rock contemporáneas como Queens of the Stone Age o Foo Fighters. A Medina y sus socios no les desagradan las comparaciones, pero defienden también que hay grupos nacionales en su retrovisor y que, por encima de todo, bandas que triunfaron en los setenta como Led Zeppelin o Deep Purple son su permanente escuela musical.