Gorllitox: El desnudo que hace libre y vulnerable

Jorge Pardo-Ciorraga nació en A Coruña en 1995, y estudió Derecho y Empresariales, pero la inquietud artística siempre fue “una espinita clavada” en su vida. Con la pandemia empezó a realizar ilustraciones digitales que firma como Gorllitox, y, tras participar en algunas muestras colectivas, ahora expone por primera vez en solitario en la Casa Museo María Pita (Herrerías, 28) con su colección Todos los hombres buenos, una decena de cuadros en los que está muy presente el desnudo masculino. Forma parte del festival Corufest, enfocado a la comunidad LGTB, y se exhibirá hasta final de mes.

Para Gorllitox, si bien en las obras hay “desnudo explícito, aunque no creo que lo sea tanto” y entiende que el espectador lo puede considerar erótico, los cuerpos no buscan mostrar sensualidad, sino “vulnerabilidad, ante la sociedad o la vida”. La sexualidad puesta en primer plano, una de las temáticas de su obra, busca “darme libertad a mí mismo y a cualquier persona que las vea”. Las piezas de su actual etapa, explica, están enfocadas “desde el punto de vista LGTB porque es lo que soy, cómo he crecido y vivido la sexualidad, y es lo que me salía hacer”.

Los cuadros tienen una composición surrealista, y Gorllitox los define como “oníricos”, pues “los sueños tienen un papel importante” en su obra. “No es que lo elija, me sale”, explica sobre su proceso creativo, que, afirma, empieza con “un flash mental, como si sacara una fotografía mental en mi cabeza. Se me viene una idea, la apunto en el Iphone, esté donde esté, y luego va madurando”.

La primera etapa de convertirlo en un cuadro, señala, es hacer un boceto a mano alzada, y luego lo pasa a formato digital. Las técnicas de ilustración por ordenador le permiten algo que considera “troncal”, la posibilidad de “jugar muchísimo con el color”, y, cambiarlo drásticamente con un solo clic. Pero no se cierra a explorar otros métodos. “Me gustaría seguir creciendo”, señala.

Entre las temáticas de la exposición se encuentra otro tema que está muy presente en su imaginario: “Pienso muchísimo, muchísimo, en la muerte”, indica, que se refleja en los cuadros a través de símbolos como las flores, la naturaleza y la Luna. Sus obras también plasman “mis vivencias” si bien a veces sin que se dé cuenta de cuál es esta inspiración “hasta que acabo el dibujo”.

El artista destaca que se siente “muy agradecido” a la organización del Corufest y al Concello por participar en un festival al que asistió otros años y que ve “muy necesario”.