Las patrullas nocturnas de la Policía de A Coruña registraron un récord de detenciones en 2021, el 38% del total

Ese año el número de detenidos fue de 59, pero hasta 2017 la cifra osciló entre los 35 y los 45. En 2018 se llegó a los 70, y, aunque no se dieron datos para 2019, al año siguiente se alcanzaron los 56. El tipo de detención nocturna más común es la realizada por violencia de género, con 26 casos. Son cerca de la mitad de las 56 que se realizaron en todo el año. Los agentes nocturnos fueron responsables de 17 del total de 44 arrestos por robos y hurtos.

También se realizaron otras 19 detenciones por lesiones, amenazas, atentados contra la autoridad e infracciones similares, así como otra decena de casos clasificados como “otros”. Puede ser una errata, ya que la suma de todas las categorías es de 72 frente a la cifra total de 76.

Entre las actuaciones más frecuentes del servicio se encuentran 162 casos de daños en bienes, y 75 denuncias por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que engloba desde transportar de personas a un lugar para que adquieran estupefacientes a desobediencias leves a la autoridad. Los agentes requisaron armas blancas o drogas en 16 ocasiones, e intervinieron en 41 casos de altercados y peleas.

En cuanto a cuestiones menos graves, realizaron 62 denuncias relativas a la limpieza pública (desde gente que orina en la calle a grafiteros) y actuaron en 36 ocasiones contra gente que gritaba en la calle. También auxiliaron a 41 personas, entre las que se encuentran individuos indispuestos, desorientados y con intoxicación etílica.

La patrulla nocturna tiene 54 integrantes, según la memoria, pero solo 30 pertenecen a la unidad “en sentido estricto”: el resto realizan otros servicios en horario nocturno.

Menos denuncias por ruidos

En conjunto, la Policía Local realizó 266 denuncias e informes por infracciones de la ordenanza de ruidos en 2021, de los que 30 fueron a establecimientos de hostelería. Son seis más que en 2020, pero un tercio de los que se elevaban antes del COVID. Entre 2014 y 2018 (para 2019 no hay datos) se impuso una media de 95. En cambio, se realizaron 216 intervenciones por ruidos y fiestas en pisos, una cifra récord. Antes del COVID la media era de 181.

En cuanto a los casos de incumplimiento de horario de locales, fueron 18, al igual que en 2020, pero antes del COVID el promedio era 49.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, destacó en la presentación de la memoria el esfuerzo en formación del cuerpo: cuatro de cada cinco agentes participaron en cursos en 2021.

La ordenanza de movilidad llegará a fin de año y se multará a los patinetes en zonas peatonales





El Gobierno local emitió en mayo de 2020 una instrucción para regular el uso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, fijando, entre otras cuestiones, que se debía circular por la calzada. No tenía valor por sí misma, a falta de normativa estatal, que llegó en enero del año siguiente. Pero, desde entonces, el Concello no ha establecido una ordenanza para regular estos vehículos. Se espera que sea parte de una nueva ordenanza sobre movilidad que llegará, según el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, a “fin de año”. Tras esto, se empezará a sancionar a los que circulan en patinete por zonas peatonales. Hasta ahora se está optando por la “concienciación”, excepto si hay un “caso muy grave”, aunque Touriñán afirma que no se ha vivido “nada reseñable” en ese sentido. Vigo aprobó el mes pasado una ordenanza sobre vehículos de movilidad personal que impone su exclusión de las aceras y establece velocidades máximas para diversas zonas de la ciudad.