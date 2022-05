El grupo teatral CasaHamlet presenta hoy martes a las 20.00 horas en el Circo de Artesanos Unha muller rebelde, una obra que rinde homenaje María Casares, con motivo del centenario de su nacimiento. Es un trabajo colectivo realizado por casi una veintena de alumnos y bajo la dirección del profesor de la agrupación, Santiago Fernández.

“El espectáculo está dividido en dos partes”, adelanta Fernández. La primera, de unos 40 minutos, es una adaptación dramatizada de la figura de Casares a través de escritos de autores como Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Miguel Anxo Fernán Vello y una entrevista que la actriz concedió a Manuel Rivas en la primera mitad de la década de los 90. También incluirán versos y poemas de la época de la posguerra y de algunos escritores de generaciones anteriores, como Antonio Machado.

“La intención detrás de este proyecto era reflejar los valores del feminismo que representaba María Casares”, señala Santiago Fernández. Además, deja “interesantes reflexiones sobre el teatro y lo que significa para ella la representación teatral” para la actriz coruñesa. A estos asuntos se suma su postura respecto al exilio.

La segunda mitad de la escenificación tiene un componente más individual. Los alumnos del estudio teatral representarán piezas de microteatro que incluyen monólogos y actuaciones en pareja breves, de unos tres o cuatro minutos, basadas textos de autores variados como William Shakespeare, Álvaro Cunqueiro, Antonio Gala o Luis Cernuda. En total estima más de una hora y media de actuación, que para algunos de los protagonistas será una prueba de fuego real en su faceta actoral. CasaHamlet contará para este trabajo con 18 de sus alumnos. Para muchos, comenta Santiago Fernández, “es la primera vez que se suben a un escenario”.

No será el debut de todos, ya que algunos sí cuentan con cierta experiencia previa. E, incluso, tienen un miembro con la intención de hacer carrera profesional sobre las tablas. Lo particular de este grupo de teatro aficionado es la variedad de sus integrantes. “Hay actores y actrices que tienen desde 19 años hasta los 70; y de diferentes profesiones: estudiantes, enfermeras, abogados o jueces”, indica el director de CasaHamlet.

Una de ellas es Beatriz Pardo. Para ella no es la primera vez sobre el escenario, ya actuó el año pasado con la agrupación. “Yo soy actriz de doblaje y me venía muy bien practicar interpretación en una escuela de teatro como CasaHamlet porque me ayuda también delante del micrófono a interpretar mejor lo que estoy doblando”, explica Pardo.

Sobre el variado elenco, la actriz celebra el gran grupo que conforma la compañía. “Somos como una familia”, reconoce la actriz. “Vernos siempre los mismos hace que tengamos la suficiente confianza como para trabajar todos juntos con un buen ánimo”, explica Pardo. Reconoce la actitud de todos sus compañeros de reparto, especialmente por parte de los que afrontarán por primera vez los nervios escénicos . “Se lo han tomado todos muy en serio y lo hacen muy bien”, elogia Pardo. La propia actriz también agradece, horas antes de la actuación, la ayuda que presta Santiago Fernández “a la hora de dirigir y orientar a los actores”.

Unha muller rebelde tendrá más recorrido en escena. En las próximas semanas actuarán en localidades como Pontedeume y están abiertos a encontrar nuevos lugares en los que rendir su particular homenaje a María Casares.