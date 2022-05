Mónica Martínez debe devolver 20.000 euros si la anulación de su designación se confirma

La concejala Mónica Martínez deberá devolver al Concello los 20.215 euros que cobró de más sobre su anterior retribución, antes de ser nombrada concejala de Deportes, si finalmente los tribunales confirman la anulación de ese nombramiento. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña aclaró al Gobierno local esta cuestión de la sentencia que había dictado anulando por transfuguismo el nombramiento de la hasta septiembre de 2020 concejala no adscrita, tras haber abandonado en junio el grupo de Ciudadanos.

El fallo judicial interpreta que el ingreso de Martínez en el Gobierno local supone un caso de transfuguismo, por lo que le ordena devolver las cantidades percibidas por encima de su retribución anterior desde que fue nombrada hasta que abandone el cargo. Martínez percibe al mes 4.255 euros desde que es concejala de Deportes, frente a los 3.191 que cobraba como edil de Ciudadanos y luego no adscrita. La sentencia le obliga a devolver al Concello todo lo recibido durante sus 19 meses en el Gobierno local, pero restándole lo que percibía anteriormente, por lo que tendrá que restituir 20.215 euros si solo se contabiliza hasta el mes de abril, a los que habría que añadir los intereses generados durante ese periodo.

El fallo judicial ya establecía la obligación de que la concejala devolviese las cantidades cobradas durante su etapa al frente de Deportes que sobrepasaban el salario que percibía mientras era edil no adscrita. A pesar de que este aspecto figuraba de forma expresa en la resolución, el Gobierno local reclamó una aclaración al juzgado, que contestó en los mismos términos que aparecen en la sentencia.

Esta iniciativa paralizó el plazo para la presentación de recursos, que ahora queda fijado en el 16 de junio. El Ejecutivo municipal aún no anunció si recurrirá la sentencia, aunque Martínez solicitó su personamiento en la causa con el fin de presentar un recurso. La concejala anunció además que continuará al frente del departamento municipal de Deportes mientras no haya una sentencia firme y que, aunque finalmente sea obligada a dejar el cargo, seguirá trabajando a favor del deportes coruñés como miembro de la Corporación no adscrita.

Tras contestar a la aclaración solicitada al juzgado, Marea Atlántica, cuyo recurso motivó esta sentencia, exigió ayer a la alcaldesa que destituya a Martínez por “higiene democrática”. Consideró que una concejala que abandonó el partido con el que se presentó a las elecciones no puede entrar en el Gobierno local y aumentar su sueldo, así como que recurrir la sentencia “solo supondría un intento de ganar tiempo y malgastar recursos públicos”. Para Marea, el nombramiento de la exconcejala de Ciudadanos como titular de Deportes fue una “decisión errónea que nunca debió llegar a tomarse”.