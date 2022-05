La risa inunda este domingo el auditorio de Palexco. Álex Clavero y José Juan Vaquero presentan a las 18.30 horas su espectáculo Nunca llueve a gusto de todos. Hora y media de humor y carcajadas que intentan sacar la cara más positiva de las discusiones más acaloradas.

¿Por qué nunca llueve a gusto de todos?

Porque en la vida somos muy inconformistas. El tema del espectáculo es que cada pequeña cosa tiene su punto de vista contrario. Mola ver gente con opiniones diferentes y que se pueda discutir con ellos llevándotelo a la risa, aunque sean temas muy serios. Tratamos temas candentes y polémicos, pero desde el humor y la risa.

En todo caso, que llueva a gusto del público.

Totalmente. Es una frase que me encanta. El nuestro es un espectáculo de humor en el que pretendemos que la gente se olvide de la vida cotidiana durante un rato e intentamos demostrar que se puede discutir pasándotelo bien.

Presenta este espectáculo junto a J.J. Vaquero. ¿Qué opinión tiene de seguir actuando junto a él?

Vaquero, además de un colega, me parece el mejor guionista de comedia de España. Es el más rápido mentalmente sobre el escenario. Estar con él ahí arriba es un lujo. Hemos actuado muchas veces juntos. Dicho esto, para mí también es un reto estar a la altura de alguien con su nivel.

Después de un mes medio sin la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, ¿usted echaba de menos ver las sonrisas en el público?

Muchísimo. Esto ha sido muy duro a muchos niveles, sobre todo si no tienes unos ojos a los que mirar. Para tirar un chiste tiene que haber unos ojos que lo reciban. Nos hemos defendido con la radio o las videollamadas, pero el calor de la gente no era lo mismo con aforos reducidos y con mascarillas. Ha sido difícil, pero gracias a la calidez de la gente de la calle hemos tirado hacia delante. No hay nada como recibir un aplauso o una risa a unos metros de ti.

¿Incentiva más al cómico sobre el escenario ver esas reacciones?

Cuando volvimos a actuar, aun habiendo poca gente y llevaban mascarillas, todo sonaba más. La gente se reía con más emoción, con más rabia y con más fuerza. Sonaba a liberación. En el teatro mostraban muchas emociones, no solo la risa o la carcajada. Se demuestra lo que llevas dentro. Hay una sensación que solo se puede palpar si la vives dentro.

¿La comedia fue un apoyo necesario ante las circunstancias negativas que nos rodeaban?

Como en cualquier cosa en la vida. Hay muchos asuntos que resuelvo con comedia. La idea de esta situación es sacar lo bueno de todo lo malo que ha pasado. La gente de a pie hemos tirado hacia delante con todas las normas y lo que se nos ha pedido. Por el camino han habido situaciones ridículas. No debemos dejar pasar la oportunidad de reírnos para seguir yendo hacia delante.