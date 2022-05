Vuelta a un concierto de la Sinfónica de Galicia tras mi precipitada salida por una indisposición en el concierto de la violinista Viktoria Mullova la semana pasada; por cierto, desafortunada, además de fría, interpretación de la violinista rusa que no dejó las mismas impresiones que su visita de la temporada 99-00, y que deja a las claras que el tiempo pasa para todos por mucho currículum que lleves a tus espaldas.

Ganas de apreciar el trabajo del maestro Pablo González en un programa muy interesante y que no defraudó. Desde el inicio, el feeling que se percibía era de una buena sintonía en el trabajo semanal entre orquesta y maestro. El resultado artístico fue desde el comienzo espectacular. Gran obra Harold en Italia, definida por mi predecesor, el admirado Julio Andrade Malde como "sinfonía con viola obligada". Y con esa particularidad uno debe entenderla.

Poco lucido el solista Nils Monkemeyer (en una obra que tampoco permite mucho más), que abordó con gran corrección y sin atisbos de protagonismo formal; muy bien vigilado y asistido por Pablo González, que batuta bajo el brazo moldeó una gran introducción a cargo de la cuerda, que comenzó sin dudas y muy inspirada en un acertadísimo momento de la sección de violas y primeros violines que de seguido fueron respondidos por el resto de músicos de la sección del viento madera, en una noche soberbia de sus líderes, dejando muestras de fraseos de una calidad asombrosa con una dirección sobria aparentemente, pero con brío cuando así se necesitó del Maestro González.

Versión de muchos kilates ese Sombrero de tres picos, obra maltratada como pocas en su interpretación y que fue planteada como un reto sonoro por parte de orquesta y director. Ambos no dejaron sin control ningún matiz, aspereza en el sonido o desequilibrio en los planos con los metales. Da gusto oír esta música así. Como colofón, Daphnis et Chloé, que a pesar de ser quizás la obra más esperada, en mi modesta opinión no fue la mejor versión esta noche, algo confusa en determinados momentos y con ciertos desequilibrios. Ello no fue óbice para el lucimiento de Walker a la flauta. Gran dirección del maestro toda la noche, excelente trabajo semanal, un gran músico que respira y entiende la música con honestidad, buena batuta, claro, y siempre presente en los momentos y lugares adecuados. Una maravilla Ferrer al clarinete, Ortuño a la flauta, Harriswangler al fagot, y en mi opinión espectacular toda la noche Hill al oboe.