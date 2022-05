Las playas de A Coruña en las que estará permitido hacer hogueras este año en la noche de San Juan (todas las urbanas menos As Lapas, Bens y las calas de Adormideras) tienen vetado el paso a la madera que no reparta el Ayuntamiento, a los envases de vidrio y a globos o farolillos con luz en su interior. La alcaldesa, Inés Rey, avanzó esta mañana las medidas más importantes para la celebración de la noche de las hogueras, para la que pidió a los ciudadanos responsabilidad y recoger los residuos generados por la celebración, tanto en las playas como en los lugares donde se pueda encender fuego.

Rey detalló que la gente podrá bajar a los arenales a partir de las 19.30 horas del 23 de junio y deberán que dejarlos libres antes de las 6.00 del día siguiente, momento en el que empezarán a actuar los servicios municipales de limpieza. Entre las 23.00 y las 9.00 horas nadie podrá bañarse en las playas. En los accesos habrá reparto de madera, hasta 120 toneladas, dado que nadie podrá usar madera propia.

El tráfico estará cortado a lo largo del paseo marítimo desde las siete de la tarde y habrá servicios especiales de transporte público, sobre todo debido a que a las 22.30 del día 23 se celebra en el Coliseum el concierto del músico Alejandro Sanz, que atraerá a numeroso público del cual se prevé que buena parte se desplace después a las playas de la ciudad. Los locales de ocio y hostelería podrán permanecer abiertos hasta dos horas por encima de su horario habitual.

El Concello también instalará tres puntos violeta a lo largo del paseo marítimo en los que se podrán denunciar agresiones sexistas o situaciones de peligro para las mujeres que pudieran producirse durante las celebraciones en las playas.

La alcaldesa informó de que las sardiñadas y churrascadas propias de San Juan pueden celebrarse de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 24.00. Aquellas que se convoquen en lugares que no sean la calzada o que no entorpezcan la circulación de vehículos no necesitarán ser comunicadas previamente al Concello. Desde la semana pasada está abierto el plazo para solicitar autorización para realizar hogueras, sardiñadas, churrascadas y otras actividades relacionadas con la festividad en espacios públicos. Los interesados deberán hacer una comunicación previa por escrito al área de Seguridad Ciudadana y presentar una solicitud a través del correo electrónico seguridadciudadana@coruna.gal.

Rey recordó que no se permitirá la realización de churrascadas, sardiñadas y hogueras en zonas forestales o bajo arboledas de parques y jardines. Las parrillas y barbacoas deben mantener una distancia mínima de 10 metros de distancia a los troncos de árboles. Las hogueras deben situarse como mínimo a 20 metros de la arboleda. Hay también zonas de exclusión donde no se puede encender fuego: la totalidad del trazado del oleoducto; el parque de Bens y el monte de San Pedro; los jardines de Méndez Núñez; los jardines de San Carlos; la plaza de las Bárbaras; y el entorno de la Torre de Hércules.