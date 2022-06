A fusión musical nada dun tío avó

Nos Estudios Mans reuníronse esta semana dous dos maiores expoñentes galegos do panorama musical da actualidade. Xoel López e Alejandro Guillán, coñecido polo nome de Baiuca, protagonizan a décima edición de La Residencia. A proposta creativa organizada pola Fundación Paideia Galiza en A Coruña leva anos mesturando a artistas, tanto consagrados coma emerxentes de toda a Península Ibérica na procura de novos sons e tendencias da escena musical. Nesta ocasión, o turno foi para estes dous artistas galegos.

Tanto para Baiuca como para Xoel López era cuestión de tempo traballar xuntos. “A colaboración entre nós os dous era algo que nalgún momento tiña que pasar. Pareceume que era o momento idóneo, nunhas condicións agradables e nun lugar no que podiamos encaixar ben”, opina Guillán. “Tiña a sensación de que Álex (Guillán) era un tipo aberto pola música que facía”, opina Xoel López. A conexión entre os dous remóntase ao pasado familiar. O tío avó de Xoel apareceu nunha canción de Baiuca. “Teño un tema que se chama Muiño no que sampleei unha voz do cego dos vilares, Florencio López. Tempo despois, alguén me dixo que era o tío avó de Xoel”, explica Alejandro Guillán. O veciño de A Fonsagrada foi o elemento común que orientou a primeira idea deste proxecto conxunto. “O primeiro no que pensei cando me chamaron para facer esta residencia foi en Florencio”, rememora López.

Os dous artistas destacaron a complicidade no proceso de creación da canción. “O elemento común é a música galega, pero tamén as de todo o mundo. A idea era mesturar as dúas beiras do Atlántico: América Latina, algo de África e a música da Terra galega”, apunta o cantante. Para o proxecto sumaron o talento musical de máis artistas galegos entre os que figuran a violinista Antía Ameixeira e Xosé Lois Romero e Aliboria. “O imaxinario da letra ten que ver con un pouco co meu tío avó”, adianta Xoel López. Vamos dende A Fonsagrada, xa que el e o meu avó eran de aí, a África ou Latinoamerica”, engade o músico coruñés.

Para Alejandro Guillán tamén foi un reto refrescante traballar nesta canción. “Gustoume crear unha canción nova. Levaba xa un tempo sen facelo porque a miña música nestes momentos xira moito en torno ás melodías tradicionais”, comenta Guillán. Baiuca asegura que está “moi ilusionado” por voltar a facer música nova da man de Xoel. A colaboración comezou este luns a primeira hora comezaron o desafío de idear, grabar e producir unha canción mesturando os seus estilos musicais e as súas inquedanzas artísticas. “O primeiro día á noite, a sensación era de que levabamos unha semana traballando”, conta López.

A confianza e a aceptación das ideas comúns foi un punto elemental na dinámica creativa. “Non é fácil conectar cando fas colaboracións con outros artistas, pero con Xoel sí está a resultar un traballo moi agradable e sinxelo”, celebra Baiuca. O resultado emítese este venres no programa Hoy Empieza Todo, de Radio 3. A emisión dirixida e presentada por Ángel Carmona será en directo entre as 7.00 e as 9.00 horas.

Habitualmente, os anteriores proxectos rematados de La Residencia emitíanse dende os propios Estudios Mans, lugar no que se levaba a cabo todo o proceso de creación. Desta vez, a estrea terá lugar no Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove.