El tiempo en A Coruña será lluvioso en estos primeros días de junio. El mes arranca este miércoles, día 1, coincidiendo con la entrada del verano meteorológico --el verano astronómico no arranca hasta el 21 de junio--, que estará pasada por agua no solo en la ciudad de A Coruña sino en toda Galicia. De hecho en la mitad este de la comunidad gallega y parte del interior de la provincia de A Coruña y de las Rías Baixas están hoy en alerta amarilla por la previsión de aguaceros y trombas de agua que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. A Coruña queda fuera de la zona en aviso amarillo pero no se librará de las lluvias. Meteogalicia prevé hoy precipitaciones prácticamente a cualquier hora, tanto por la mañana como por la tarde, y la situación no va a cambiar en lo que resta de semana.

¿Qué tiempo hará en A Coruña esta semana? La lluvia marcará la situación meteorológica hasta el domingo, día 5 -incluido-, y a partir de ahí se debilita la influencia de una baja situada al oeste de Portugal que es la responsable de la inestabilidad atmosférica, de forma que desde el próximo lunes 6 de junio de nuevo toma fuerza la influencia anticiclónica, con tiempo más estable, y más seco, ya durante la segunda semana del mes que marca el inicio del verano. Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días Las temperaturas mínimas no bajarán de los 15 grados a lo largo de estos próximos días, mientras que las máximas apenas oscilarán, pues se moverán entre 20 y 22 grados hasta el fin de semana.