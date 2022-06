Lista de espera en las guarderías públicas para niños de dos años, pero con vacantes para bebés

Las escuelas infantiles de Concello y Xunta casi llenan las aulas para niños de entre 1 y 2 años para el próximo curso 2022-2023. Es el boom de los niños nacidos en 2021. Algunas familias han entrado en lista de espera y tendrán que cambiar de opción o aguardar a que haya una baja. Las escuelas municipales publican el viernes las listas definitivas, pero todo apunta a que la demanda supera a la oferta en las aulas de 2 años. No ocurre lo mismo con los recién nacidos. Sobran plazas en las clases de 0 a 1 año, aunque las escuelas esperan que esta situación cambie a medida que avance el año.

Nueve centros forman parte de la red de escuelas infantiles municipales: A Caracola, Agra do Orzán, Arela, Carmen Cervigón, Carricanta, Los Rosales, Luis Seoane, Monte Alto y Os Cativos. Solo una tiene más peticiones que vacantes en las clases para bebés nacidos este 2022. Carricanta, que tiene 16 plazas y 17 solicitudes. En todas las demás quedan plazas libres. Se ofertaron, en total, 124 y se han tramitado 86 solicitudes, así que 38 huecos siguen vacíos.

Desde las guarderías avisan que este dato suele darse casi cada curso, ya que “hay bebés que todavía no han nacido o acaban de nacer y las familias no han hecho la solicitud”, explica Mercedes López, directora de Carricanta. Esas aulas están destinadas a niños y niñas nacidos en 2022, pero solo han pasado cinco meses desde el arranque del año, así que todavía puede haber cambios. “Se está notando que hay niños que empiezan más tarde porque las bajas de padres y madres son más largas, pero si los dos trabajan, les interesa hacer la matrícula”, comenta.

De todos modos, la directora de la escuela insiste en que todavía hay tiempo para que el panorama cambie. “Hay niños que todavía no han nacido, así que esperarán a que se abra un nuevo plazo de inscripción”, añade.

Las listas de espera se concentran, mientras, en las aulas de 2 años. Hubo 255 peticiones para 183 plazas, aunque hay que tener en cuenta que algunas inscripciones se duplican, pues una familia puede pedir más de una guardería. Solo sobran plazas en Los Rosales, Luis Seoane y Os Cativos.

También hay listas de espera para los nacidos en 2020, que el próximo curso tienen entre 2 y 3 años. Agra do Orzán, Luis Seoane y Os Cativos todavía tienen algún hueco, pero el resto han llenado las listas. De 113 plazas se han solicitado 106. En total, si se suman los tres cursos, hay 447 peticiones para 420 vacantes.

Ocurre lo mismo en las guarderías gestionadas por la Xunta, que ya han publicado las listas definitivas. En las clases de recién nacidos ningún centro —A Sardiñeira, Monte Alto, Parque de Eirís, O Ventorrillo, Santa María de Oza, As Mariñas y Elviña— supera las diez solicitudes. De nuevo, el boom de los de 2021 arrasa con todo. Hasta 58 familias están en lista de espera en A Sardiñeira en el aula de 1 a 2 años. Todas las escuelas tienen niños pendientes de lo que va a ocurrir. En las clases de 2 a 3 años, estos centros suelen tener más de 30 peticiones. Solo As Mariñas, Santa María de Oza y Elviña no tienen lista de espera en este nivel.

Vuelven así las colas, las esperas, los cambios y las plazas más ansiadas. Una situación que se congeló por la pandemia, cuando muchas familias prefirieron no escolarizar a sus pequeños. La normalidad ha vuelto, o así lo cuentan desde las escuelas. La directora de Carricanta explica que “el año pasado fue más flojo, pero este es un curso normal”. “Tenemos niños y niñas con horarios muy largos y durmiendo la siesta. Son muchísimos. Se nota que hay padres trabajadores que necesitan conciliar”, concluye.

Gratuidad en las escuelas infantiles

El próximo curso, el 2022-2023, será el primero en Galicia en el que todas las escuelas infantiles —públicas y privadas— serán gratuitas. No solo para los segundos hijos, como ya había establecido el Gobierno gallego, sino también para los primeros y, en resumen, para todos los niños de 0 a 3 años. La medida fue anunciada por la Xunta el pasado en octubre, pero en A Coruña, el Concello ya había iniciado esta actuación hace dos años. De todos modos, esta novedad es un reclamo para muchas familias. Fuentes municipales calculan que podría beneficiar a 800 hogares. Además, la Junta de Gobierno Local aprobó hace unos días el presupuesto de 2,7 millones de euros para poder sacar a concurso conjuntamente por primera vez la gestión de las nueve escuelas infantiles de la red municipal.

Las listas definitivas, este viernes

Las listas definitivas de admitidos y excluidos de la red de escuelas infantiles municipales se publican este viernes, ya que el pasado día 30 finalizó el plazo de alegaciones, que duró 15 días. Entre el lunes 6 y el viernes 10 de junio, las familias tendrán que completar las matrículas en las guarderías que se les han asignado. El inicio del curso escolar 2022-2023 está marcado para el martes 6 de septiembre, según informa el Concello en la página web de Educación.