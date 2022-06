El curso natural de los acontecimientos convierte casi siempre en anhelo vacío el poder juntar en el mismo espacio y tiempo a todas las figuras que ostentaron un cargo. Ni la Xunta de Galicia ni la alcaldía de A Coruña pueden ya soñar con reunir a todos sus dirigentes de la etapa democrática, pero sobrevive un reducto capaz de escenificar esa anomalía. La Diputación de A Coruña celebró ayer su cumpleaños con la foto, en el vestíbulo de que fue su casa, de sus siete últimos presidentes.

Los populares José Luis Torres Colomer, José Manuel Romay Beccaría, Diego Calvo y Augusto César Lendoiro, los socialistas Salvador Fernández Moreda y Valentín González Formoso y el ucedista Enrique Marfany olvidaron ayer colores y discrepancias para celebrar el elemento que les unirá para siempre, con motivo de los 200 años desde la fundación del organismo provincial. El actual regidor, Valentín González Formoso, dio la palabra a sus predecesores, no sin antes defender el intenso trayecto vital de la institución que discurrió desde la beneficencia del siglo XIX a la atención informatizada de 2022.

Juntos recordaron lo mucho ha llovido desde que Enrique Marfany se convirtió, bajo el estandarte de UCD, en su primer presidente de la etapa democrática. A la sede del organismo en la avenida do porto acudió en calidad de funcionario jubilado, ya retirado de la vida político y con una buena relación de artículos y textos publicados bajo el brazo. Marfany, economista y hombre de datos, optó por desgranar en cifras la singularidad de las Diputaciones gallegas.

“Los 47 millones de habitantes de España se reparten en 61.000 entidades de población. El 50% se reparte entre el 97% de esas unidades. Las otras 31.000 unidades de población están en Galicia”, apuntó en su intervención, en la que insistió, como sus compañeros, en no perder de vista la idea a la que el ente debe su creación: evitar que sean los pequeños del mapa los que paguen el peaje a la dispersión poblacional. A su lado asentía Romay Beccaría, el veterano de la foto, expresidente de la Diputación pero también exvicepresidente de la Xunta, exministro, exconselleiro y expresidente del Consejo de Estado. El emérito en tantas lides guardó sus elogios para el personal del organismo que dirigió entre 1987 y 1990, cuya labor calificó de “modélica por la eficacia en los servicios”, conditio sine qua non para la “concordia de entendimiento que predomina por encima de los avatares políticos”.

Un parecer que corroboró, con su beneplácito, el socialista González Moreda, un nombre indisoluble del cargo que celebró ayer y que ostentó en dos ocasiones hasta sumar un total de 24 años al frente del organismo. Orgulloso de su legado, Fernández Moreda situó al ente coruñés “a la cabeza de las diputaciones de España”, posición para la que asegura conocer la receta fundamental: mayoría mejor que unanimidad.

“Aquí siempre se han respetado los papeles de los funcionarios y de los políticos. Ha habido capacidad de entendimiento, pacto y consenso. Ojalá ese espíritu impregnase la política española”, apremió. La mitad de años que Moreda los pasó en el edificio Torres Colomer, un total de doce, que repartió en tres cargos a razón de cuatro años por puesto. Un periplo que le dejó una enseñanza que defendió ayer de forma profusa: la vocación de la Diputación no debe ser otra que “el carácter humano, que viene imbuido a través de los tiempos”, visible, ejemplificó, en “la labor social de la casa cuna, el orfelinato, los hospitales...”.

Diego Calvo, estrenando el cargo de vicepresidente segundo de la Xunta, apeló a otra de las vocaciones del organismo, el “gran desconocido” de las instituciones del tablero: la de permanencia: “Seguir siendo útiles a la gente que vive en los ayuntamientos. “En los próximos 100 años no estaremos ninguno, pero otros recordarán la labor que la Diputación hace hoy”, pronosticó.

El espíritu de la efeméride, no obstante, lo resumió en una frase Augusto César Lendoiro, más conocido sin duda por su etapa al frente del Real Club Deportivo de A Coruña que por su labor al otro lado de la ensenada, que desempeñó antes de levantar el trofeo de Campeón de Liga. “Nuestros antepasados eran listos por crear este organismo. Tenían pocos medios, pero no se les puede negar la inteligencia. ¡Si la Diputación no existiese, habría que inventarla!”.