SonDeSeu no teatro Colón da Coruña: “A raíz de nós formáronse orquestras folk en Finlandia, Escocia ou Italia”

Xaquín Xesteira foi un dos creadores da orquestra folk SonDeSeu, pioneira neste formato en Galicia, e actualmente dirixe a sección de percusión e gaita. Ás 20.30 horas de mañá a formación estará nas táboas do teatro Colón dentro da súa xira do seu XX aniversario.

Como nace SonDeSeu?

Partimos do conservatorio de música tradicional da universidade popular de Vigo, que no ano 2008 derivou na Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (Etrad), xuntando alumnos de diferentes aulas e especialidades para intentar algo novo. Rodrigo Romaní, que xa daquela era o director, fixo arranxos duns temas, así como Anxo Pintos e máis eu. No final de curso 2000-2001 fixemos un concerto no que, ao final, amosamos ao público esta experiencia.

E constituíronse como orquestra.

Non somos unha oferta sinfónica, senón folk: violíns a estilo folk, gaitas, percusión tradicional e algo de clásica, zanfonas, requintas, buzukis, arpa céltica, contrabaixos....

Cantos membros teñen?

Neste momento a orquestra está formada por arredor de 60 músicos, que proceden das diferentes aulas da Etrad. Vanse renovando.

Son só galegos?

Principalmente o alumnado é de Vigo, a escola é municipal, e doutras partes da provincia de Pontevedra. Pero tamén temos xente do resto de Galicia que se interesou por vir á escola. Por exemplo, un violinista e unha rapaza na sección de canto de pandeireta que veñen de Lugo. Formando parte da orquestra e recibindo clases da escola hai unha zanfonista que veu de Xapón, afincada no Ferrol.

Colaboraron con moitos músicos folk, outros formaron parte da orquestra e logo crearon novos grupos. Serviu para axudar a asentar o circuíto da música folk en Galicia?

Cando SonDeSeu empezou a traballar xa había un circuíto de música folk, pero pola súa orixinal formación e instrumentación pasou a ser un pouco máis protagonista, debido a que era única orquestra de música folk que había en Galicia e practicamente en Europa. De feito, SonDeSeu estivo participando nun encontro de orquestras folk europeas no 2011 ou 2012, e a raíz de nós formáronse orquestras semellantes en Finlandia, en Italia, en Escocia... A impronta que deixou SonDeSeu dentro do panorama folk galego e do europeo foi de moito calado.

Teñen tocado moito tanto dentro de Galicia como fóra en festivais intercélticos e outros eventos. Que destacaría máis destes anos?

Unha das viaxes máis emotivas foi ir a tocar á Universidade de Cork, en Irlanda, e coñecer aló ás aldeas onde falaban gaélico. Tivemos xornadas de convivencia con xente de alí, vendo os seus costumes e a súas vivencias. Viamos que, precisamente, a transmisión de pais a fillos desa cultura e música estaba moi viva alí, querían que os nenos fosen conscientes e coñecedores da cultura do seu país. Nós tamén o queremos, e se dá esa transmisión na música tradicional, pero alí víase como algo non só lúdico, senón como conciencia de país.

E de concertos?

Estivemos no festival celta de Lorient tocando Berrogüeto e logo SonDeSeu, un concerto moi memorable... Pero todos os concertos de SonDeSeu teñen un punto de felicidade e de paixón, non só nos músicos, senón en todo o público. Métese no espectáculo e acaba sendo parte dun todo.

Aparte da música, o xénero folk serve para falar do noso pasado e da relación de Galicia con outras culturas?

Calquera vertente cultural do noso o país é fundamental para entender o noso pasado e crear unha base firme para o noso futuro. A relación con outros países é máis enriquecedora se ti es consciente e sabedor da túa propia cultura. Non porque a teñas tes que deixar de relacionarte con ninguén: aí está a riqueza. Que se perde moito coa globalización: antes cando ías de viaxe vías un sitio diferente, agora un centro comercial é exactamente igual en China, Vigo e Wisconsin. Aí estamos perdendo a forma de ser dun pobo e a forma de entender a vida e a cultura deste. Desde esta música, ademais de intentar pasalo ben, buscamos que a xente tome conciencia de que, dentro do universal que podemos ser os galegos, temos a nosa propia cultura, lingua e forma de ver o mundo.

Cales son os plans para o futuro?

Estamos centrados nesta xira de aniversario, sen pretensións de gravar un disco agora. Pero cando poidamos, está preparar un novo repertorio, gravar... O que se poida facer e o permitan o tempo do que dispoñemos e os fondos que teñamos.

Vivimos estes meses o fenómeno Tanxugueiras. Grupos como o das pandereteiras axudan a xerar interese pola música tradicional?

Todo o que sexa interese pola nosa música, lingua e cultura é moi positivo. Tanxugueiras está aí, é un empurrón a nosa cultura e a nosa lingua. Non podemos máis que dar agradecementos por estar aí cando tiñan que estar, e ogallá non se quede nun fenómeno senón que se estenda de cara á proliferación de pandereteiras, gaiteros e asociacións culturais, que son a base de que hoxe haxa grupos folk, escolas como Etrad e orquestras como SonDeSeu.