A Coruña tiene la tasa de delitos más alta de las siete ciudades y supera un 50% la media gallega

Los datos gallegos muestran que el crimen se concentra en las ciudades, o, al menos, en estas se detecta más, ya que todas las urbes sobrepasan el promedio regional. Pero los datos están por debajo de los coruñeses. La ciudad con menos delitos registrados fue Pontevedra, algo por encima de la media gallega, que se quedó en unos 950 crímenes por 100.000 vecinos. La incidencia delictiva en esta urbe es un 30% menor que la de A Coruña, y la de Lugo, es casi un 25% inferior.

En Ourense y Vigo la tasa de criminalidad fue a lo largo del primer trimestre un 17% más baja que la coruñesa, y en Santiago de Compostela, cerca de un 13%. La urbe que más se aproxima a los datos coruñeses es precisamente la más cercana geográficamente, Ferrol, con 1.268 delitos por cada 100.000 vecinos entre enero y marzo. Aún así, es un 7% menos que en A Coruña.

Ferrol fue también la ciudad gallega en la que más creció el crimen entre el primer trimestre de 2021 y el de este año, un 56,3%, por encima del 34,5% coruñés. También hubo incrementos superiores a los de A Coruña en Santiago (43%) y Vigo (41,7%). La subida gallega fue algo inferior a la coruñesa, y llegó al 32,5%.

Por debajo de A Coruña se sitúan Ourense (28,7%), Pontevedra (18,9%) y Lugo (23,5%). En cuanto a la comparativa con los datos nacionales, y, en contra de lo que ocurría antes del COVID, A Coruña supera ya un 17% la media nacional de delitos. También la sobrepasan, aunque de manera más somera, Santiago y Ferrol, mientras que el resto de urbes gallegas están por debajo.

En cuanto a las diferentes categorías delictivas, la ciudad cuadruplica la media gallega en tentativas de homicidio o asesinato, ya que hubo siete y en la mayoría de las restantes urbes ninguno. Pero este crimen, muy infrecuente, es sensible a los datos extremos. Más fiable es el alto índice de hurtos, que multiplica por 1,75 al gallego y es superior al de cualquier otra ciudad. La más cercana, Santiago, presenta un 35% menos.

El índice coruñés de robos con violencia o intimidación duplica al gallego y también es el más alto de las ciudades gallegas, algo que también ocurre con los robos con fuerza en domicilios y locales, en los que la tasa coruñesa es un 41,2% más alta que la gallega.

En cambio, la ciudad tiene una tasa algo inferior a la regional en cuanto a lesiones y riñas, con nueve casos por 100.000 habitantes frente a 10,4, y la incidencia de delitos sexuales es también un 4,6% inferior a la media.

Los hosteleros de la Marina se coordinan con la Policía ante el aumento de hurtos





La Asociación de Hosteleros de la Marina se reunió ayer con la subdelegada del Gobierno, María Rivas, y representantes de la Policía Nacional, para trasladarles que han registrado un aumento de hurtos de los que son víctimas sus clientes. De acuerdo con Antón Saez, presidente de la asociación, los policías les explicaron el funcionamiento de una aplicación móvil para hacer denuncias rápidas. Según señala Saez, tras la pandemia ha “aumentado muchísimo” el número de personas que piden en las terrazas de la zona, y, aunque esto es “normal” y no piden que se les expulse, señala que entre ellos hay alguna gente que “viene a robar, y se están produciendo algunos hurtos”. Aunque no tienen constancia de que haya habido incidentes graves o amenazas con armas, hay “gente que reacciona de forma agresiva” cuando no se le da dinero, y Saez señala que los responsables de los locales quieren “coordinarse con los agentes para avisarlos a tiempo y darles los datos” cuando esto ocurra, en especial de cara a la próxima temporada de verano.