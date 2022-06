En diez años pueden cambiar muchas cosas, pero lo esencial, en la mayoría de los casos, se mantiene intacto. Rut Morate colgó el micrófono con el que lideraba la banda coruñesa de postpunk y underground FF hace algo más de diez años, sabiendo, no obstante, que no sería la última vez que se aventuraría a empuñarlo. “La música es así. Siempre está ahí, hagas lo que hagas, nunca se olvida”, sonríe ella.

Diez años después de su último concierto, Morate vuelve hoy a los escenarios de la sala Mardi Gras (22.00 horas). Lo hará bien rodeada. Junto a ella, debutarán sobre las tablas su inseparable Emilio Hermo, su “compañero de viaje” desde los inicios de la formación al bajo, Mikelini Martínez a la batería y Ángel Judel a los teclados. No son, ni mucho menos, unos novatos en la profesión, pero tampoco puede decirse que estén de vuelta del mundillo. Durante estos diez años, ninguno de los integrantes ha estado quieto, y menos aún, callado. Mientras que Emilio y Rut exploraban el proyecto Lascivos, Mikelini Martínez se mantenía en forma en propuestas como Meu, Ultracuerpos o Thee Virus. Un bagaje que no impidió, no obstante, el tener que empezar de cero. “Ángel no tenía ni idea de música, aprendió a tocar porque se compró el teclado después de la pandemia. Mikelini toca la batería desde hace nada, porque no es su instrumento principal. Tenemos lo mejor de los novatos y de los puretas”, ejemplifica Morate.

La decisión de volver a los escenarios se produjo de una forma tan natural que a ellos mismos les cuesta creer que en algún momento se hayan ido. “Durante la pandemia, Emilio se iba a ensayar a un galpón que tiene en Eirís, y yo iba con él. Ángel venía a veces, y le dijimos, pues para estar mirando, toca algo”, recuerda la vocalista de la banda. Al fin y al cabo, las grandes aventuras musicales suelen empezar en un garaje, incluso aquellas que ya tienen, a sus espaldas, un cierto recorrido. Y, aunque la experiencia es un grado, no está reñida con la ilusión de los nuevos comienzos, que escenifican el disco Quiero salir a bailar, recién grabado en los Estudios Bonham y con una actitud que algo retiene del furor adolescente de los 90.

“No vamos a dar un concierto que dure 3.000 horas. Son canciones bailables, de supervivencia, con un punto irónico. No se trata de bailar por bailar, sino de hacerlo porque estás un poco hasta las narices de todo después de esta época y ya te da un poco igual todo. No nos complicamos”, reconoce ella, que, aunque admite que en esta segunda etapa, trató de salir de su zona de confort, al final la cabra tira al monte. “Somos lo que somos. Al final, es como cuando dices que hoy sales de tranquis, y acabas llegando a casa el último”, describe.

Diez años, en el fondo, no son nada, pero son suficiente para algunas cosas. En el caso del panorama musical coruñés, Rut, Emilio, Ángel y Mikelini se han encontrado, a su vuelta, con un horizonte más optimista que el que dejaron: ahora, es más común que ellas lleven la batuta. “Se ven muchas más mujeres vocalistas, guitarristas, baterías, liderando bandas. Es así en todo el panorama cultural, también hay más escritoras y más mujeres patinando. Nos hemos empoderado. Es cierto que falta mucho por hacer, pero yo soy muy optimista”, asegura.