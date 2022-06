Los trabajadores del metal, los vigilantes de instalaciones municipales, como el Kiosco Alfonso —a los que la empresa les adeuda su salario—, las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar y los conserjes de las instalaciones deportivas —que mantienen un conflicto con la concesionaria del servicio, Serviplus, para que les consolide en la nómina de este año el incremento del IPC del ejercicio pasado— fueron protagonistas ayer en el pleno por sus malas condiciones laborales.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, explicó que ve “motivos más que suficientes” para realizar unos nuevos pliegos de condiciones que mejoren las condiciones de los trabajadores que son la “cara visible” de las instalaciones deportivas.

Fue también una de las soluciones que propuso la concejal de Benestar Social, Yoya Neira, para que las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar puedan salir de la precariedad: un nuevo concurso y que ese nuevo pliego cuente con una dotación económica superior. “Los pliegos tratarán de recoger no todas pero sí la mayoría de las demandas de las trabajadoras, que son lógicas y que es sorprendente que no se hubiesen recogido antes”, comentó Neira, a la moción presentada por el BNG sobre este servicio de ayuda en el domicilio. El comité de empresa de Serviplus presentó ayer cerca de 3.000 firmas de usuarios de las instalaciones deportivas municipales en el registro de María Pita, para instar al Concello a que haga cumplir a la empresa el convenio colectivo y que consolide los incrementos salariales en las nóminas. En sus intervenciones sobre este tema (moción del PP y pregunta de Marea), el Gobierno local aseguró que, en la discrepancia por la interpretación del texto, estaba de acuerdo con los trabajadores y que había “instrumentos” para garantizar esa consolidación salarial, como hacer una nueva licitación. Los trabajadores apuntan también a que el Concello podría sancionar a la empresa e, incluso, retirarle la concesión. Por su parte, el comité no descarta ir al juzgado para resolver esta disputa.