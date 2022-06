El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, informó ayer a los mariscadores de la ría de O Burgo que su departamento ha redactado ya un borrador del decreto que regulará el pago de las compensaciones que les corresponden por suspender su actividad para iniciar las obras de dragado del estuario.

El portavoz del colectivo, Manuel Baldomir, explicó ayer que, en la reunión, Morán les informó de que habían solicitado a la Consellería do Mar los datos relativos a los beneficiarios de estas ayudas y que ya está a su disposición. También solicitó información al Instituto Social de la Marina que, sin embargo, todavía no ha respondido a su requerimiento. Morán adelantó a los mariscadores que, en cuanto reciban estos datos, los incorporarán al decreto para que pueda ser aprobado en el consejo de ministros y realizar los pagos. A pesar de que Morán no pudo dar una fecha exacta, estimó que, en julio podrían empezar a cobrar.

Los mariscadores se quejan de que algunos están teniendo problemas para hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social que les vienen ya con recargo por impago, ya que su actividad fue suspendida en enero y no han sido compensados todavía. El miércoles empezaron a cobrar los trabajos realizados para la empresa adjudicataria de la obra.